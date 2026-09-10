Аким области ознакомился с работой объектов теплоснабжения Семея

Сегодня аким области Берик Уали ознакомился с работой ТЭЦ-1 и центрального теплового пункта «343 квартал» в Семее.

Первым глава региона посетил ТЭЦ-1. Объект, введенный в эксплуатацию в 1934 году, обеспечивает производство и передачу тепловой энергии. Установленная мощность станции составляет 374 Гкал/ч, располагаемая – 276,4 Гкал/ч.

ТЭЦ-1 обеспечивает теплом 433 многоквартирных жилых дома, 56 социальных объектов, 30 бюджетных организаций и 673 коммерческих предприятия. Общее количество абонентов составляет 27 410. Протяженность тепловых сетей станции – 102,691 километра. В зимний период на объекте работают 233 человека, в летний – 182.

Глава региона отметил, что главная задача в предстоящем отопительном сезоне – обеспечить стабильную и бесперебойную работу объектов теплоснабжения.

«В этом году капитальные ремонтные работы на теплоисточниках мы начали раньше, благодаря чему завершаем их досрочно. Мы на 100 процентов готовы к резкому похолоданию. Все работы идут по графику, специалисты на протяжении всего лета держали их на постоянном контроле. Конкурсные процедуры также были завершены заблаговременно. Как говорится, готовь сани летом. Сегодня мы готовы начать подачу тепла в любое время. Еще одна особенность этого года – впервые в летний период жители города были обеспечены горячей водой», – отметил Берик Уали.

Затем аким области ознакомился с ходом реконструкции центрального теплового пункта «343 квартал».

Проектом реконструкции зданий ЦТП «343 квартал» с переносом на насосную станцию «Силикатный» предусмотрена замена 0,84 километра тепловых сетей.

На сегодняшний день завершены монтаж тепловой камеры и строительные работы внутри здания центрального теплового пункта. Продолжается установка предусмотренных проектом шести сетевых насосов и двух теплообменников.

ЦТП «343 квартал» обеспечивает теплом 12 многоквартирных жилых домов и 24 коммерческих объекта. Количество абонентов составляет 822. К насосной станции «Силикатный» подключены 16 многоквартирных домов, 37 коммерческих объектов, 16 объектов частного сектора и 8 социальных объектов. Общее количество абонентов – 695.

По итогам осмотра центрального теплового пункта «343 квартал» глава региона поручил качественно завершить все предусмотренные реконструкцией работы.