Аким области посетил строящийся новый мост в Семее

Глава региона Берик Уали ознакомился с ходом строительства нового автомобильного моста рядом со старым автогужевым мостом в Семее.

Мост рассчитан на четыре полосы движения. Его длина составит 810 метров, ширина – 23 метра. Общая стоимость объекта – 47,3 млрд тенге. На сегодня строительные работы выполнены на 85 процентов. Из девяти предусмотренных проектом опор возведены восемь. Смонтировано 8,5 тысячи из 9 тысяч тонн металлоконструкций. Установлено 759 метров металлического пролетного строения.

На объекте работают более 200 человек. Необходимые строительные материалы закуплены в полном объеме, в том числе доставлены 9 тысяч тонн металлоконструкций. Открыть движение по новому мосту планируется в этом году. Старый автогужевой мост станет пешеходным пространством для прогулок и отдыха жителей.

Аким области поручил обеспечить строгий контроль качества строительства и завершить работы в установленные сроки.

«Этот мост, который строится по поручению и находится на непосредственном контроле Главы государства, необходимо ввести в эксплуатацию в этом году. Жители с нетерпением ждут его открытия. Поэтому местный акимат будет постоянно контролировать ход работ», – отметил Берик Уали.