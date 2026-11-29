Глава региона Берик Уали посетил избирательный участок №93, расположенный в здании Медицинского университета Семей, где отдал свой голос.

Общее число избирателей в области Абай составляет 400 074 человека. В регионе работают 632 избирательные комиссии, в состав которых входят 4 036 членов. Из них 13 – территориальные, 155 – окружные и 464 – участковые избирательные комиссии.

В области Абай на 174 депутатских мандата зарегистрированы 523 кандидата, из них 47 – по партийным спискам и 476 – по одномандатным избирательным округам. В областной маслихат будут избраны 30 депутатов, в городские маслихаты – 33, в районные – 111.