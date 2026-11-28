Под председательством акима области Берика Уали состоялось специальное совещание по вопросам развития города Семей. В ходе заседания рассмотрены текущее состояние объектов, возводимых при поддержке регионов страны в рамках акции «Абайға құрмет» и за счет инвесторов, ход разработки проектно-сметной документации, проект детальной планировки административно-делового центра, а также вопросы развития дорожной и инженерной инфраструктуры.

По вопросам повестки дня выступили руководители управлений строительства, архитектуры, градостроительства и земельных отношений, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также аким города Семей Адлет Кожанбаев.

Особое внимание на совещании уделено обеспечению строящихся объектов нового административно-делового центра сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Также отмечена необходимость соответствия архитектурного облика возводимых зданий современным требованиям.

Кроме того, рассмотрен ход реализации проектов, подрядные организации по которым определены постановлением Правительства и которые находятся в ведении управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также акимата города Семей.

Глава региона подчеркнул важность планомерного и комплексного строительства нового административно-делового центра.

«При развитии нового административно-делового центра необходимо заранее предусмотреть все вопросы. После возведения объектов не должно возникать проблем с инженерной инфраструктурой. Строительство сетей электро-, тепло-, водоснабжения и канализации должно вестись одновременно с возведением зданий. Вместе с тем архитектурный облик нового центра должен соответствовать современным требованиям. Качество и сроки реализации каждого проекта должны находиться под непосредственным контролем ответственных управлений и акимата города», – отметил Берик Уали.

По итогам совещания ответственным управлениям и акимату города Семей даны конкретные поручения по ускорению разработки проектно-сметной документации, решению вопросов подключения строящихся объектов к инженерным сетям и координации деятельности подрядных организаций. Также поручено обеспечить постоянный контроль за ходом реализации проектов.