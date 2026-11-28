В этом году в Абайском районе в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» проведены работы по модернизации пожарных пунктов в пяти сельских округах и одном населённом пункте.

Очередной пожарный пункт введён в эксплуатацию в Токтамысском сельском округе. В настоящее время в селе Токтамыс проживают около 700 человек.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Данияр Алимкин и аким района Мейиржан Смагулов, которые поздравили жителей села.

В ходе мероприятия специальными наградами отметили граждан, которые в летний пожароопасный период на общественных началах активно участвовали в тушении пожаров и внесли вклад в обеспечение безопасности населения.

Кроме того, в декабре планируется ввести в эксплуатацию опорный пожарный пункт в населённом пункте Орда.