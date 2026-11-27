В области Абай масштабно отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В ходе торжественного мероприятия, организованного в библиотеке имени Абая, наградили тружеников и лучших представителей аграрной отрасли региона, вносящих вклад в её развитие.

Поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, аким области Берик Уали рассказал о достижениях агропромышленного комплекса региона, мерах государственной поддержки и приоритетных направлениях дальнейшего развития отрасли.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем форуме работников сельского хозяйства, состоявшемся 20 ноября этого года, подчеркнул, что сельское хозяйство является отраслью, имеющей особое стратегическое значение для экономики страны. Президент также обозначил приоритеты по выводу сельского хозяйства на новый уровень, повышению производительности труда и развитию переработки сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный комплекс играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, устойчивом развитии сельских территорий и формировании прочного фундамента экономики. Учитывая это, с прошлого года мы сделали доброй традицией поощрение простых людей труда и специалистов, которые прилагают немало усилий для развития отрасли. Как вы помните, в прошлом году мы подарили 10 автомобилей десяти работникам, добившимся высоких результатов. В этом году мы продолжаем эту добрую инициативу и также вручаем 10 автомобилей. Сегодняшний праздник – особенный день, когда ценится честный труд и воздаётся должное трудовым заслугам. Особую благодарность хочу выразить ветеранам отрасли за их многолетний труд и пример, который они подают подрастающему поколению. Наш регион имеет выгодное географическое расположение, а климатические условия благоприятны для развития животноводства. Развивая сельское хозяйство, наполняя пастбища скотом, а поля – зерном, мы обеспечим себе благополучное будущее», – отметил Берик Уали.

Добрая традиция прошлого года получила продолжение. В этом году в области Абай вновь оказали особое уважение людям труда. Передовикам сельскохозяйственной отрасли вручили ключи от 10 автомобилей. Работников наградили в номинациях «Лучший земледелец», «Лучший комбайнёр», «Лучший селекционер», «Лучший заведующий производством», «Лучший чабан», «Лучший механизатор», «Лучший зоотехник», «Лучший пастух», «Лучший молодой специалист» и «Лучший тракторист».

Особо стоит отметить, что за один год и один месяц в области Абай в рамках поддержки сельского хозяйства и жителей сёл было передано более 120 единиц транспорта и техники. В прошлом году ко Дню работников сельского хозяйства вручили 10 автомобилей, в этом году – ещё 10. В рамках программы «Таза Қазақстан» по итогам конкурса «Үлгілі ауыл» сёлам в прошлом году передали 20 тракторов, ещё 20 планируется вручить в декабре. Кроме того, в этом году ветеринарные специалисты получили 64 автомобиля.

В ходе торжественного мероприятия аким области вручил государственные и отраслевые награды работникам, отличившимся добросовестным трудом в сельском хозяйстве. Руководитель ТОО «Арай East Food» города Семей Алтай Хайдаров и генеральный директор АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат» Талап Касымов награждены орденом «Еңбек Даңқы» III степени. Работник ТОО «Елім-Ай Көкпекті» Тусипбай Бекбердинов (Кокпектинский район), директор ТОО «Eurasia Feedloot» Ахметкали Нургожин (район Жанасемей) и работник крестьянского хозяйства «Қалиқанұлы» Азамат Каликов (Бескарагайский район) удостоены медали «Ерен еңбегі үшін». Также работникам отрасли вручили нагрудные знаки «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», «Абай облысына сіңірген еңбегі үшін», почётные грамоты министра сельского хозяйства Республики Казахстан и акима области.

По итогам десяти месяцев текущего года объём валовой продукции сельского хозяйства области Абай составил 477,1 млрд тенге, индекс физического объёма достиг 103,6%. В животноводстве индекс физического объёма составил 105%, по этому показателю регион занял первое место в республике. Поголовье племенного крупного рогатого скота достигло 125,4 тыс. голов, племенных овец – 367,9 тыс. голов. В этом году аграрии региона полностью завершили уборочную кампанию на площади 790,9 тыс. гектаров. В рамках программ льготного финансирования приобретено 715 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 15,1 млрд тенге. На субсидирование отрасли направлено 21,7 млрд тенге.

Значительный рост отмечается и в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. За десять месяцев текущего года объём производства продуктов питания достиг 162,3 млрд тенге, индекс физического объёма составил 154,1%. Это самый высокий показатель среди регионов республики. В рамках дорожной карты инвестиционных проектов агропромышленного комплекса реализовано шесть проектов общей стоимостью 23,7 млрд тенге. С начала года в сельское хозяйство привлечено 59,1 млрд тенге инвестиций. До 2031 года в регионе планируется реализовать 90 крупных агропромышленных проектов общей стоимостью 337,8 млрд тенге.