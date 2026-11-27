Сегодня глава региона Берик Уали встретился с обладателем почётного звания «Заслуженный учитель Казахстана», учителем математики Айгуль Оспановой.

Айгуль Толегеновна Оспанова с 1989 года преподаёт математику в средней школе имени Кожагельды батыра Аксуатского района. Посвятив педагогической деятельности более 36 лет, она внесла значительный вклад в образование учащихся, помогая им добиваться высоких результатов на олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Педагог принимала участие в разработке сборника заданий для подготовки к международному исследованию PISA, а также стала автором нескольких программ, направленных на совершенствование методики преподавания математики. Кроме того, она активно делится профессиональным опытом с коллегами и демонстрирует высокие результаты на областных и республиканских профессиональных конкурсах.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сферы образования, повышение качества обучения в сельских школах, развитие математической грамотности учащихся и подготовка к международным исследованиям.

Аким области особо отметил многолетний труд педагога и её вклад в развитие образования, а также поздравил с государственной наградой, полученной из рук Главы государства в День учителя.

«Уважаемая Айгуль Толегеновна! Высокая награда, которую Вы получили из рук Главы государства, – большая гордость для всех нас. Магжан Жумабаев говорил: «Алты Алаштың баласы бас қосса, төр – мұғалімдікі». Ваш жизненный путь и профессиональный опыт служат примером для молодых специалистов. Вы не только передаёте им знания и опыт, но и собственным примером показываете, что благодаря честному труду и упорству можно достичь больших высот. От имени жителей области выражаю Вам искреннюю благодарность за значительный вклад в развитие образования нашего региона, воспитание подрастающего поколения и развитие родного края», – отметил Берик Уали.

В свою очередь Айгуль Толегеновна подчеркнула, что получение награды из рук Главы государства возлагает на неё большую ответственность.

«За эти годы я обучила немало учеников математике, внесла свой вклад в получение ими качественного образования. Получить награду из рук Главы государства – для меня большая честь и огромная ответственность. Я продолжу свою работу, направленную на обеспечение сельских детей качественным образованием и достойным воспитанием», – сказала педагог.

Отметим, что в этом году на торжественной церемонии, состоявшейся в Астане по случаю Дня учителя, Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил Айгуль Оспановой почётное звание «Заслуженный учитель Казахстана». Это высокая государственная оценка её 36-летнего самоотверженного труда в сфере образования.