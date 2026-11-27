Сегодня глава региона Берик Уали встретился с заслуженным педагогом, Героем Труда Казахстана, внештатным советником акима области Алмой Шукижановой.

Алма Сайдахметовна – учитель математики высшей категории, педагог-исследователь, посвятившая более полувека обучению и воспитанию подрастающего поколения. Более 50 лет она преподаёт математику в школе-лицее №7 города Семея.

На протяжении своей профессиональной деятельности педагог уделяет особое внимание раскрытию способностей учащихся, повышению их интереса к математике и вовлечению в научно-исследовательскую деятельность. Её ученики занимают призовые места на городских, областных, республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов. Алма Сайдахметовна внедряет современные методы обучения и регулярно делится накопленным опытом с коллегами.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сферы образования региона, повышения качества обучения, поддержки одарённых детей и совершенствования профессионального мастерства молодых педагогов.

Опираясь на многолетний педагогический опыт, Алма Сайдахметовна поделилась своими предложениями по совершенствованию образовательного процесса. В частности, педагог выступила с инициативой проведения бесплатных дополнительных занятий по математике для детей с особыми образовательными потребностями, учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот. Она выразила готовность помочь детям восполнить пробелы в знаниях, повысить успеваемость и оказать психологическую поддержку при условии выделения специального кабинета во Дворце школьников города Семея.

Глава региона высоко оценил вклад ветерана педагогического труда в развитие образования и выразил благодарность за многолетний самоотверженный труд.

«Труд учителя всегда имеет особую ценность для государства и общества. Вы посвятили свою жизнь воспитанию подрастающего поколения, пробудив у многих учеников стремление к науке и знаниям. Достижения ваших воспитанников на республиканском и международном уровнях – результат вашего педагогического мастерства и неустанного стремления к совершенствованию. Ваш богатый опыт и профессиональный путь служат примером для молодых педагогов. Для нас особенно важны мнения и предложения таких опытных учителей, как Вы, в вопросах развития образования нашего региона. Мы поддерживаем Вашу инициативу по проведению бесплатных дополнительных занятий по математике для детей с особыми образовательными потребностями, учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот», — отметил Берик Уали.