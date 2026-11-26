Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось очередное заседание регионального координационного совета по привлечению инвестиций.

На заседании рассмотрены и одобрены пять инвестиционных проектов общей стоимостью 1,22 трлн тенге, предусматривающих создание 11 395 новых рабочих мест. В частности, обсуждены проекты строительства индустриально-промышленного парка в районе Мақаншы, завода по производству электролитического алюминия и сопутствующей ветровой электростанции, открытия производственного комплекса по выпуску асфальтобетонных и бетонных смесей в Семее, создания многофункционального складского и транспортно-логистического комплекса «Silkway HUB», а также строительства мусоросжигательного завода с энергетической утилизацией отходов и выработкой электрической и тепловой энергии. Из пяти одобренных инвестиционных проектов два будут реализованы в районе Маканчи, три – в городе Семей.

Глава региона подчеркнул особую ответственность местных исполнительных органов за реализацию инвестиционных инициатив.

«В рамках исполнения поручений Главы государства по привлечению инвестиций в области Абай ведется системная работа по улучшению инвестиционного климата и реализации новых инвестиционных проектов. Рассмотренные сегодня проекты имеют важное значение для устойчивого развития экономики региона. Теперь наша задача – обеспечить своевременное исполнение принятых решений и оказать необходимую поддержку в реализации каждого проекта. Акимы города и районов должны сопровождать инвесторов на всех этапах реализации проектов. Обращения инвесторов необходимо рассматривать своевременно, а возникающие вопросы решать оперативно», – отметил Берик Уали.

По итогам заседания аким области поручил взять реализацию одобренных инвестиционных проектов на особый контроль и обеспечить своевременное исполнение принятых решений. Областному управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития поручено осуществлять постоянный мониторинг реализации проектов и координировать работу государственных органов.