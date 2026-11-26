Забота о старшем поколении — это не только дань уважения, но и

конкретная ответственность общества и государства. Достойные условия

жизни, доступная медицинская помощь и эффективная социальная поддержка — важные показатели благополучия общества. Эти вопросы стали главными

темами встречи с членами Совета ветеранов области Абай, посвящённой обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта

Токаева.

В ходе встречи Мерей Карт, Лилия Муслимкызы и Улан Сагадиев

остановились на ключевых направлениях социальной политики, вопросах адресной

поддержки населения, повышении качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, а также развитии инфраструктуры здравоохранения.

Отдельное внимание участники уделили инициативе по принятию нового Гражданского кодекса. Действующий документ был принят ещё в 1990-х годах, поэтому сегодня назрела необходимость привести его положения в соответствие с современными социальными и экономическими реалиями. Обновление

законодательства призвано обеспечить более надёжную защиту прав граждан и

предпринимателей, сделать правовые нормы понятнее и совершенствовать систему

правового регулирования.

Улан Сагадиев связал обсуждаемые вопросы с духовным наследием Абая, подчеркнув значение справедливости, нравственности и человечности. По его словам, уважение к человеку, ответственность и честность должны лежать в основе общественных отношений и проводимых государственных преобразований. Председатель Совета ветеранов области Абай Мурат Алин отметил, что для

старшего поколения особенно важны социальная стабильность, доступность медицинских услуг и возможность активно участвовать в жизни общества. Он также

подчеркнул необходимость учитывать жизненный опыт и предложения ветеранов

при принятии решений.

Ветераны поделились своими мнениями и предложениями, затронув вопросы социальной поддержки, качества медицинского обслуживания, правовых

преобразований и преемственности поколений. Встреча прошла в формате

открытого диалога, в ходе которого участники смогли обозначить волнующие их вопросы.

Отдел пресс – службы

партии «Әділет» области Абай