Инициатива «Народное строительство», обозначенная в Послании Главы государства народу Казахстана, диверсификация экономики, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и повышение благосостояния

трудящихся стали основными темами встречи с коллективом предприятия «Семей инжиниринг» в городе Семей.

Во встрече с коллективом предприятия приняли участие члены партии «Әділет». Они обсудили значение задач, обозначенных в Послании Президента, для развития области Абай и обменялись мнениями по ключевым направлениям.

Саят Танатаров акцентировал внимание на роли инициативы «Народное строительство» в развитии регионов. По его словам, модернизация социальной,

транспортной и инженерной инфраструктуры не только повышает качество жизни

населения, но и создает условия для развития местного предпринимательства и

увеличения занятости.

«Глава государства ставит задачу масштабной инфраструктурной

модернизации. Речь идет не просто о строительстве новых объектов, а о расширении экономических возможностей регионов. Для области Абай особое

значение имеют запуск железнодорожной линии «Бахты – Аягоз», улучшение качества дорог и развитие транспортно-логистического потенциала. Такие

проекты могут стать основой для открытия новых производств и привлечения инвестиций», – отметил Саят Танатаров.

В свою очередь, Айгерим Жумақанова остановилась на обозначенных в Послании задачах по повышению производительности труда, созданию новых

рабочих мест и увеличению реальных доходов граждан. «Главный результат экономического роста должен отражаться в повседневной жизни людей. Для этого необходимо развивать производственные предприятия и повышать производительность труда. Это

позволит увеличивать заработную плату работников, обеспечивать

стабильную занятость и улучшать благосостояние семей. Достойная оценка труда человека является одним из важных показателей экономического развития», – подчеркнула она.

В ходе встречи также были затронуты вопросы поддержки отечественного производства, внедрения современных технологий и участия малого и среднего бизнеса в реализации инфраструктурных проектов.

Главная цель задач, обозначенных в Послании, – формирование сильной экономики и обеспечение благосостояния граждан. Развитие производственных предприятий, модернизация инфраструктуры и повышение доходов населения

должны стать взаимосвязанными направлениями этой работы.

Отдел пресс – службы

партии «Әділет» области Абай