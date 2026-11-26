Задачи Послания: модернизация инфраструктуры, развитие производства и повышение доходов населения
Инициатива «Народное строительство», обозначенная в Послании Главы государства народу Казахстана, диверсификация экономики, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и повышение благосостояния
трудящихся стали основными темами встречи с коллективом предприятия «Семей инжиниринг» в городе Семей.
Во встрече с коллективом предприятия приняли участие члены партии «Әділет». Они обсудили значение задач, обозначенных в Послании Президента, для развития области Абай и обменялись мнениями по ключевым направлениям.
Саят Танатаров акцентировал внимание на роли инициативы «Народное строительство» в развитии регионов. По его словам, модернизация социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры не только повышает качество жизни
населения, но и создает условия для развития местного предпринимательства и
увеличения занятости.
«Глава государства ставит задачу масштабной инфраструктурной
модернизации. Речь идет не просто о строительстве новых объектов, а о расширении экономических возможностей регионов. Для области Абай особое
значение имеют запуск железнодорожной линии «Бахты – Аягоз», улучшение качества дорог и развитие транспортно-логистического потенциала. Такие
проекты могут стать основой для открытия новых производств и привлечения инвестиций», – отметил Саят Танатаров.
В свою очередь, Айгерим Жумақанова остановилась на обозначенных в Послании задачах по повышению производительности труда, созданию новых
рабочих мест и увеличению реальных доходов граждан. «Главный результат экономического роста должен отражаться в повседневной жизни людей. Для этого необходимо развивать производственные предприятия и повышать производительность труда. Это
позволит увеличивать заработную плату работников, обеспечивать
стабильную занятость и улучшать благосостояние семей. Достойная оценка труда человека является одним из важных показателей экономического развития», – подчеркнула она.
В ходе встречи также были затронуты вопросы поддержки отечественного производства, внедрения современных технологий и участия малого и среднего бизнеса в реализации инфраструктурных проектов.
Главная цель задач, обозначенных в Послании, – формирование сильной экономики и обеспечение благосостояния граждан. Развитие производственных предприятий, модернизация инфраструктуры и повышение доходов населения
должны стать взаимосвязанными направлениями этой работы.
Отдел пресс – службы
партии «Әділет» области Абай