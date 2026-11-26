Глава региона Берик Уали еженедельно контролирует ход реконструкции железнодорожного вокзала Семея. Сегодня аким области вновь посетил объект и ознакомился с ходом строительных работ.

В настоящее время строительно-монтажные работы на вокзале продолжаются в две смены. По словам представителя подрядной организации, внутренние отделочные работы на первом и втором этажах здания вокзала близятся к завершению. Продолжаются облицовка стен панелями, монтаж подвесных потолков, установка систем освещения и вентиляции, прокладка сетей связи. Установлены лифты. Ведутся работы по облицовке фасада здания и замене остекления. Кроме того, на 350-метровом участке первого железнодорожного пути уложены рельсы и шпалы.

Глава региона поручил представителям подрядной организации усилить темпы строительства, увеличить количество рабочих и ускорить завершение реконструкции.

«Железнодорожный вокзал Семея – один из важнейших объектов областного центра. Я лично еженедельно приезжаю сюда и проверяю ход строительства. Жители ждут скорейшего ввода вокзала в эксплуатацию. Поэтому снижать темпы работ нельзя. Наряду с ускорением строительства необходимо уделять особое внимание его качеству. Также нам необходимо ускорить завершение строительных работ на железнодорожных вокзалах Аягоза и Актогая и ввести их в эксплуатацию», – отметил Берик Уали.

В настоящее время на территории железнодорожного вокзала Семея также ведется строительство нового пешеходного моста. Проект реализуется за счет средств местного бюджета. Протяженность транспортного перехода, возводимого на месте прежнего пешеходного моста, составляет 209 метров, высота – 4,5 метра.

Кроме того, ведется строительство конкорсного перехода. Изначально его возведение не было предусмотрено проектом реконструкции железнодорожного вокзала Семея. По инициативе областного акимата совместно с Министерством транспорта и национальной компанией «Қазақстан темір жолы» был проработан вопрос обеспечения безопасного и удобного перехода пассажиров между железнодорожными путями, по итогам чего принято решение о строительстве конкорса.