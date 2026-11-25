Сегодня аким области Абай Берик Уали встретился с членами делегации Китайского агентства международного сотрудничества в целях развития. В ходе встречи в рамках сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсуждены вопросы реконструкции улиц Жамакаева и Чехова в Семее, а также реализации ряда других проектов.

«Летом прошлого года в ходе официального визита Председателя Китайской Народной Республики в Астану были достигнуты важные договоренности с Президентом Республики Казахстан. Председатель КНР сообщил о предоставлении Казахстану безвозмездного гранта в размере 200 млн юаней, что составляет 14 млрд тенге. Мы обратились к Главе государства с предложением направить данный грант в недавно образованную область Абай, и наша инициатива получила поддержку. 30 августа 2025 года в городе Тяньцзине между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики было подписано соглашение о предоставлении гранта. Сегодня в нашу область прибыла специальная рабочая группа для определения проектов, на реализацию которых будут направлены эти средства. В рамках данного соглашения мы представили предложения по направлению средств безвозмездного гранта на реконструкцию улиц Жамакаева и Чехова в Семее, а также на реализацию других проектов. Выражаем искреннюю благодарность за ваш вклад в развитие инфраструктуры Казахстана и реализацию значимых для нашей страны проектов. Данный проект имеет большое стратегическое и социальное значение для Семея», – отметил Берик Уали.

В настоящее время в связи с тем, что железнодорожная линия разделяет Семей на две части, транспортное сообщение осуществляется через ограниченное количество переездов. В результате на улицах Кабанбай батыра и Абая часто образуются автомобильные заторы. Для решения данной проблемы разрабатывается проект реконструкции улиц Жамакаева и Чехова на участке от улицы Каржаубайулы до улицы Чайковского.

В рамках проекта предусмотрено строительство автомобильной дороги общей протяженностью 1,5 км и путепровода над железнодорожными путями. Также планируется обустройство тротуаров и парковочных мест, установка уличного освещения, переустройство инженерных сетей, строительство системы ливневой канализации и благоустройство прилегающих территорий.

Реализация проекта позволит развить дорожную и инженерную инфраструктуру города, улучшить транспортную доступность жилых районов и новых жилых комплексов, а также снизить транспортную нагрузку на улицу Кабанбай батыра и другие центральные улицы Семея.

В завершение встречи глава региона подчеркнул, что акимат области готов провести все необходимые работы в рамках действующего законодательства и оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с китайской стороной в данном направлении.

Китайская сторона всесторонне изучит озвученные в ходе встречи инициативы и представит соответствующие предложения.