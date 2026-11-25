Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось совещание, посвящённое подготовке зоны отдыха Алаколь к купальному сезону 2027 года. По вопросу повестки дня выступили руководитель областного управления туризма Куаныш Абильдаев и аким Маканчинского района Даурен Койгельдин.

В текущем году особое внимание было уделено развитию инфраструктуры побережья озера Алаколь – одного из главных туристических объектов региона. В настоящее время ведётся строительство магистральной линии электропередачи «Коктал – Алаколь» протяжённостью 72 километра стоимостью 7,9 млрд тенге. Реализация проекта позволит обеспечить стабильное электроснабжение побережья. Кроме того, проведён средний ремонт пяти километров дороги, ведущей к побережью, и выполнен ямочный ремонт на площади 10 тысяч квадратных метров. Для снижения транспортной нагрузки в селе Кабанбай разработан проект строительства объездной дороги протяжённостью 8,2 километра стоимостью 4,5 млрд тенге.

В целях обеспечения безопасности на побережье введены в эксплуатацию спасательная станция и оперативный спасательный модуль на Арбате. Установлены и запущены 224 камеры видеонаблюдения, оснащённые технологиями искусственного интеллекта. Также модернизирована система освещения, установлено 400 новых опор. Для обеспечения санитарной чистоты побережья дополнительно приобретено 100 мусорных контейнеров к 50 контейнерам и 25 урнам, закупленным в 2025 году.

Особое внимание уделено организации культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию туристического потенциала региона. В этом году впервые состоялся фестиваль «АЛАКӨЛ АЛАУЛАРЫ – 2026». С 20 июня было организовано 15 масштабных концертных программ. В настоящее время продолжается строительство пожарного депо, а также реконструкция терминала аэропорта Урджара.

В числе основных планов на 2027 год – укрепление береговой линии Алаколя и строительство объездной дороги в селе Кабанбай. В рамках проекта планируется укрепить 3 018 метров береговой линии и обустроить современную прогулочную зону протяжённостью 2 991 метр. Эти работы направлены не только на защиту прибрежной территории, но и на создание комфортного и безопасного общественного пространства для отдыхающих. Кроме того, продолжатся работы по благоустройству, освещению и озеленению побережья, улучшению санитарного состояния и повышению качества туристических услуг.

Глава региона поручил профильному заместителю, соответствующим управлениям и акимату Маканчинского района обеспечить подготовку зоны отдыха Алаколь к купальному сезону 2027 года, благоустройство пляжей, решение вопросов санитарной чистоты и инженерной инфраструктуры, а также обеспечение безопасности на воде.

«Если помните, подготовку к нынешнему купальному сезону мы начали ещё в сентябре прошлого года, сразу после завершения предыдущего сезона. Благодаря заблаговременно проведённой работе можно сказать, что туристический сезон в этом году прошёл успешно. На данное направление выделены значительные средства. Теперь наша задача – обеспечить их эффективное и качественное освоение. В настоящее время есть как незавершённые работы, так и проекты, реализация которых только предстоит. Поэтому необходимо уже сейчас взять их на строгий контроль и обеспечить качественное выполнение в установленные сроки. Алаколь – одно из важных туристических направлений нашего региона. Поэтому подготовку к новому сезону необходимо вести уже сейчас, системно и по чёткому плану, используя опыт текущего года. Особое внимание следует уделить состоянию пляжей, санитарной чистоте, инженерной инфраструктуре и безопасности на воде. По всем работам, которые необходимо выполнить до начала сезона, должны быть определены конкретные сроки и ответственные исполнители. Самое главное – обеспечить безопасность отдыхающих и создать для них необходимые условия», – отметил Берик Уали.