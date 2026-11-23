В ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, а также возможности сотрудничества в сферах образования и цифровых технологий.

Арсен Томский в 2013 году основал сервис inDriver на базе сообщества независимых водителей. С 2023 года занимает должность основателя и генерального директора компании inDrive. В настоящее время он занимается развитием международной цифровой платформы, руководит инвестиционным, технологическим и социальным направлениями деятельности компании.

Во встрече также приняла участие председатель общественного фонда «TANA» Камила Лукпанова.

Глава региона Берик Уали тепло приветствовал гостей, прибывших с рабочим визитом в область Абай, и поблагодарил их за посещение региона. Он также ознакомил гостей с потенциалом области и выразил готовность к установлению тесных связей и развитию сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.

Отметим, что в рамках визита Арсен Томский и Камила Лукпанова встретились с предпринимателями региона и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов. Кроме того, они приняли участие в открытии обновлённой библиотеки в Аягозском районе.

В настоящее время в Казахстане ведётся работа по созданию современных общественных центров «Jaña Klub» на базе обновлённых библиотек, направленных на популяризацию чтения. В рамках проекта в 2026–2027 годах планируется модернизировать 30 библиотек области Абай. На первом этапе до конца текущего года будут обновлены и переданы в пользование читателям 15 библиотек.