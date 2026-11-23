Сегодня под председательством акима области Абай Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрены вопросы зимнего содержания автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения и готовности к чрезвычайным ситуациям, а также итоги государственных аудитов, проведённых в 2025–2026 годах.

В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мерей Байырхан, директор областного филиала национальной компании «КазАвтоЖол» Айбек Ануарбеков, руководитель управления финансов Гульфайрус Серикболова и председатель ревизионной комиссии Нариман Таушов.

Общая протяжённость автомобильных дорог и улиц населённых пунктов области Абай составляет 10 044 километра. На территории региона расположены 210 мостов и 3 329 водопропускных труб. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период ведутся подготовительные работы на автомобильных дорогах республиканского, областного и районного значения.

Для зимнего содержания автомобильных дорог областного значения планируется задействовать 91 единицу специальной техники. В текущем году подрядные организации обновили 30 единиц техники. Также подготовлен необходимый запас материалов. В частности, заготовлено 200 тонн солевого раствора, 3 200 тонн песка, 2 500 тонн отсева, 2 000 тонн бензина и 2 000 тонн дизельного топлива.

К работам по очистке от снега и содержанию автомобильных дорог районного значения будут привлечены 242 единицы специальной техники. В этом направлении в девяти районах и городе Курчатове задействованы коммунальные предприятия и 29 дополнительных организаций. Для зимнего содержания улиц города Семея предусмотрено привлечение 131 единицы специальной техники.

На автомобильных дорогах областного значения определены 10 участков с повышенным риском снежных заносов. На этих участках установлены снегозадерживающие щиты общей протяжённостью более 12 километров. Однако около 40% из них изношены и нуждаются в восстановлении либо замене. В текущем году на трёх участках восстановлено 700 метров щитов. Кроме того, на подверженном снежным заносам участке автомобильной дороги «Кокпекты – Преображенка – граница области» ведутся работы по установке ещё 200 метров снегозадерживающих щитов.

Также проведены работы по модернизации пункта обогрева на перевале «Байбура», расположенном на 970-м километре автомобильной дороги «Калбатау – Майкапшагай». В рамках проекта предусмотрены помещение для обогрева пассажиров, ангар для специальной техники, санитарный узел и вертолётная площадка для использования в чрезвычайных ситуациях.

Глава региона подчеркнул необходимость ответственного подхода к обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период.

«Наша главная задача – не реагировать на чрезвычайные ситуации после их возникновения, а предупреждать их. Особое внимание необходимо уделить участкам дорог с повышенным риском снежных заносов, маршрутам, ведущим в отдалённые сёла, а также безопасности пассажирских перевозок. Поэтому своевременная очистка дорог от снега, готовность специальной техники, достаточный запас необходимых материалов и слаженная работа соответствующих служб в чрезвычайных ситуациях должны находиться на особом контроле», – отметил Берик Уали.

Аким области поручил ответственным управлениям, акимам городов и районов обеспечить своевременную очистку автомобильных дорог и улиц населённых пунктов от снега, готовность специальной техники и наличие достаточного запаса противогололёдных материалов. Кроме того, глава региона поручил усилить профилактические меры на участках дорог с повышенным риском снежных заносов, организовать первоочередную очистку подъездных путей к социальным объектам и ужесточить контроль за работой подрядных организаций. Также он подчеркнул необходимость обеспечения слаженного взаимодействия соответствующих служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, оперативного информирования населения о состоянии дорог и постоянного контроля за безопасностью дорожного движения.

В ходе совещания также рассмотрены итоги государственных аудитов, проведённых в 2025–2026 годах.

По итогам рассмотрения данного вопроса глава региона дал конкретные поручения по устранению выявленных в ходе аудитов нарушений и недостатков, активизации работы по цифровизации бухгалтерского учёта, а также усилению контроля за планированием и расходованием бюджетных средств.