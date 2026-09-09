Состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции

Сегодня под председательством главы региона Берика Уали состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции при акимате области. Акимы городов и районов приняли участие в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании рассмотрели результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай, итоги анализа реализации местными исполнительными органами государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры в обществе в 2026 году, а также ход выполнения плана мероприятий по устранению коррупционных рисков в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

По вопросам повестки дня выступили заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по области Абай Арман Сакенов и руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Марат Темиржанов.

По итогам заседания аким области дал конкретные поручения по предупреждению коррупционных рисков в государственных органах и организациях квазигосударственного сектора, усилению механизмов внутреннего контроля и обеспечению соблюдения требований законодательства.