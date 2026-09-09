Директор областного Дома дружбы вышла на заслуженный отдых

Сегодня аким области Берик Уали принял участие в торжественной церемонии проводов на заслуженный отдых директора «Центра общественного согласия – областного Дома дружбы» Надежды Шаровой, внесшей значительный вклад в общественную жизнь региона.

Глава региона отметил, что Надежда Васильевна активно участвовала в общественно-политической жизни области и на протяжении многих лет добросовестно трудилась в сферах образования, государственной службы, информации и общественного согласия.

«Надежда Васильевна, Ваш богатый управленческий опыт и значительный вклад в развитие страны и в дальнейшем будут востребованы в нашей области. Поэтому мы уверены, что Вы продолжите активно участвовать в общественной жизни региона. Вы всегда были вовлечены в общественно-политическую жизнь и в разные годы достойно занимали ответственные должности. Выражаю искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие области Абай. Поздравляю с выходом на заслуженный отдых! Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и достатка», – сказал Берик Уали.

Коллеги, работавшие с Надеждой Шаровой в разные годы, также отметили её профессионализм и активное участие в общественных инициативах.

«Мы тесно сотрудничали с Надеждой Васильевной по различным вопросам. Когда я была председателем общественного клуба этножурналистики при Доме дружбы, она выступала с хорошими инициативами. Ей удалось сплотить объединения Дома дружбы, наладить их совместную работу в атмосфере согласия и единства. Это человек, преданный интересам государства. Она объединяет вокруг себя много молодёжи. Думаю, её богатый опыт и в дальнейшем будет востребован в общественной работе», – сказала главный редактор областного телеканала «Semei» Сайра Нусипбаева.

Надежда Шарова начала трудовую деятельность в 1987 году учителем истории и обществоведения в школе имени Кирова села Кокпекты. В разные годы работала главным специалистом и руководителем отдела внутренней политики Кокпектинского района, руководителем районного отдела внутренней политики, культуры и развития языков, руководителем отдела контроля аппарата акима района. В 2010–2015 годах была главным редактором районной газеты «Жұлдыз» – «Новая жизнь», в 2015–2019 годах – заместителем акима города Семея. Позже возглавляла городской Дом дружбы. С марта 2023 года занимала должность директора «Центра общественного согласия – областного Дома дружбы» области Абай.