Аким области поручил активизировать работу по наведению чистоты в регионе

На заседании акимата под председательством главы региона Берика Уали рассмотрели ход реализации экологической программы «Таза Қазақстан».

По вопросу повестки дня выступили руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Марат Темиржанов и заместитель начальника Департамента полиции Жасулан Байкенов.

С 4 апреля во всех населённых пунктах области проводятся работы по санитарной очистке. В субботниках приняли участие более 315 тысяч жителей, было задействовано 6 842 организации и 3 017 единиц техники. В результате очищены 38 тысяч дворов, 1 134 парка и сквера, на полигоны вывезено 52 216 тонн мусора.

В соответствии с региональным планом предусмотрена высадка 67 тысяч саженцев, 60 тысяч из которых уже высажены. В областной план мероприятий по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» включены 44 мероприятия. На текущий год запланировано 32 мероприятия, 18 из них проведены в первом и втором кварталах.

Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. В этом году по результатам космического мониторинга, проведённого АО «Қазақстан Ғарыш Сапары», на территории области была выявлена 141 свалка. Из них ликвидированы 133, или 94%. Вместе с тем на некоторых очищенных участках зафиксированы случаи повторного скопления мусора. Для предотвращения появления стихийных свалок в ряде районов установлены камеры видеонаблюдения.

В целях обеспечения экологического порядка с начала года на территории области проведено более 2 450 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 9 085 правонарушений. Наложен 941 штраф на общую сумму 37 млн 691 тысяч 510 тенге.

Аким области поручил системно продолжить работу в рамках программы «Таза Қазақстан». Глава региона отметил необходимость в полном объёме выполнить план озеленения, контролировать приживаемость и уход за высаженными саженцами, не допускать повторного появления несанкционированных свалок, оперативно рассматривать обращения, поступающие через @TazaQazBot, обеспечить соблюдение требований благоустройства, продолжить рейдовые мероприятия и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.

«Во время церемонии награждения учёных Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что проект «Таза Қазақстан» направлен на обновление общественного сознания. Наша задача – не просто увеличивать количество проводимых субботников и акций, а обеспечить постоянную чистоту, контролировать приживаемость высаженных саженцев, не допускать повторного появления несанкционированных свалок и формировать экологическую культуру населения. На сегодняшний день в нашей области в рамках инициативы Президента проведена масштабная работа. В частности, за три года в регионе высажено 194 402 дерева, ликвидированы 454 стихийные свалки и проведено около двух тысяч мероприятий по наведению чистоты. Эту работу необходимо системно продолжать. В рамках акции «Таза Қазақстан» начиная с этой субботы субботники будут проводиться каждую неделю. Все мы должны принимать активное участие в наведении чистоты», – сказал Берик Уали.