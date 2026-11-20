Глава региона Берик Уали посетил село Жарык Жарминского района, где ознакомился с деятельностью ТОО «Племзавод Калбатау».

ТОО «Племзавод Калбатау» было создано в 2001 году на базе действовавшего в советское время совхоза «Красный скотовод». Основными направлениями деятельности хозяйства являются разведение племенного крупного рогатого скота и производство кормов. Сегодня предприятие насчитывает 1 760 голов крупного рогатого скота казахской белоголовой породы и 1 442 головы лошадей.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения товарищества составляет 148 347 гектаров, из которых 10 773 гектара – пашни, 8 980 гектаров – сенокосы, 120 542 гектара – пастбища.

В целях увеличения производственного потенциала предприятия предусмотрено создание племенного репродуктора на 5 тыс. голов скота, откормочной площадки на 7 тыс. голов, системы орошения кормовых культур и комбикормового цеха. Техническая база хозяйства включает 6 тракторов, 3 комбайна и 2 прицепа. В настоящее время на предприятии постоянной работой обеспечены около 40 человек.

Аким области осмотрел хозяйство и отметил, что развитие производственных предприятий в сельской местности способствует обеспечению занятости населения и повышению социально-экономического потенциала населённых пунктов. Глава региона выразил благодарность уроженцу района, общественному и государственному деятелю Даулету Турлыханову за вклад в развитие малой родины и поддержку возрождения села.

«Я специально приехал, чтобы ознакомиться с жизнью села Жарык. Вы возрождаете казахскую белоголовую породу крупного рогатого скота и увеличиваете поголовье. Это очень хорошо. Значительная часть жителей села трудится в этом хозяйстве. Самое главное, что это позволяет людям оставаться в родном селе и иметь стабильный источник дохода. Безусловно, мы со своей стороны готовы оказывать необходимую поддержку. Желаю вам успехов в работе. Что касается дорожного вопроса, ремонт дорог будет проводиться ежегодно, поэтапно. Соответствующие работы будем выполнять согласно плану», – сказал Берик Уали.

Кроме того, ТОО «Племзавод Калбатау» планирует реализовать в Жарминском районе инвестиционный проект по строительству современного животноводческого комплекса, специализирующегося на разведении крупного рогатого скота и лошадей. Общая стоимость проекта составляет 650 млн тенге. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных средств инвестора.

Проект планируется реализовать поэтапно в 2026–2030 годах. В результате общее поголовье крупного рогатого скота и лошадей в рамках проекта планируется довести до более чем 1 500 голов, а также создать от 30 до 60 постоянных рабочих мест в сельской местности. Инициатива направлена на развитие племенного животноводства, обеспечение занятости местного населения и укрепление агропромышленного потенциала района.