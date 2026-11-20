Сегодня глава региона Берик Уали ознакомился с работой Центра оперативного управления отдела полиции Жарминского района.

Стоимость проекта, реализованного в целях обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений, составила 371,2 млн тенге. В рамках проекта на территории района установлены 54 наружные стационарные, 18 поворотных и 3 внутренние камеры видеонаблюдения. Также предусмотрено пять аппаратно-программных комплексов для измерения скорости движения транспортных средств. Таким образом, в рамках проекта установлено 80 устройств видеонаблюдения и контроля дорожного движения. Всего на территории Жарминского района установлено 2 685 камер видеонаблюдения.

В настоящее время в районном отделе полиции работают 88 сотрудников. Центр оперативного управления оснащён сервером для сбора, обработки и хранения информации, поступающей с камер видеонаблюдения.

Глава региона подчеркнул необходимость усиления безопасности в общественных местах, профилактики правонарушений и эффективного использования возможностей системы видеонаблюдения.

«Каждое правонарушение, зафиксированное камерами видеонаблюдения, наглядно видно. Это неопровержимое доказательство. Такие системы позволяют обеспечивать общественную безопасность, контролировать соблюдение правил дорожного движения и предупреждать правонарушения. В местах, где установлены камеры видеонаблюдения, также снижается вероятность совершения преступлений», – отметил Берик Уали.