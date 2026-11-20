Сегодня в Бирликском сельском округе Жарминского района состоялась церемония закладки фундамента современной молочно-товарной фермы ТОО «Асыл Түлік KZ», рассчитанной на 600 голов крупного рогатого скота. В мероприятии приняли участие аким области Берик Уали и директор ТОО «Асыл Түлік KZ» Ерик Турдин.

В своём приветственном выступлении глава региона отметил значимость проекта для развития агропромышленного комплекса области.

«Сегодня мы стали свидетелями начала реализации важного инвестиционного проекта в сфере развития агропромышленного комплекса нашей области. Мы рады, что в селе Амангельды Жарминского района началось строительство современной высокотехнологичной молочно-товарной фермы ТОО «Асыл Түлік KZ». Уверены, что этот проект даст новый импульс развитию экономики региона и созданию рабочих мест. Проект направлен на реализацию поручений Главы государства по развитию перерабатывающей промышленности, обеспечению продовольственной безопасности и привлечению инвестиций. Развитие данного направления является одной из приоритетных задач в обеспечении продовольственной безопасности региона. Сегодня животноводство в нашей области развивается преимущественно в мясном направлении. Вместе с тем в сфере производства и переработки молока остаются вопросы, требующие решения. В настоящее время в регионе работают пять небольших молокоперерабатывающих предприятий общей производственной мощностью 17,1 тыс. тонн в год. Однако их продукция покрывает лишь около 10 процентов потребности населения области в молочной продукции. В этой связи особое значение имеет строительство молочно-товарной фермы, которому сегодня дан старт. Реализация проекта позволит не только увеличить объёмы производства молочного сырья в регионе, но и обеспечить действующие молокоперерабатывающие предприятия местным сырьём, а также расширить производственный потенциал отрасли в целом», – отметил Берик Уали.

Общая стоимость проекта составляет 5,8 млрд тенге. В его рамках будет построена современная молочно-товарная ферма на 600 голов. Производственная мощность предприятия составит 2,4 тыс. тонн молока в год. На этапе строительства будет создано до 50 временных рабочих мест, а после запуска предприятия – около 40 постоянных.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание оросительной системы на площади 1 702 гектара. Её общая стоимость составляет 1,65 млрд тенге. Финансирование будет осуществляться полностью за счёт частных инвестиций. Основная цель проекта – повышение сельскохозяйственного потенциала региона посредством развития молочного производства, увеличения поголовья скота и формирования устойчивой кормовой базы.

В области проводится комплексная работа по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, активно действуют эффективные механизмы государственной поддержки. В 2026 году в рамках Дорожной карты развития агропромышленного комплекса реализовано шесть крупных агропроектов на общую сумму 23,7 млрд тенге. В их числе проекты в сфере переработки: завод по переработке сельскохозяйственной продукции предприятия «Агролидер KAZ», мясокомбинат «Евразия Агро Семей», комплекс по производству рафинированного подсолнечного масла «Qazaq Astyq Group».

Всего до 2030 года в агропромышленном комплексе планируется запустить 90 крупных агропроектов. Это даст значительный импульс расширению переработки сельскохозяйственной продукции, развитию предпринимательства в сельской местности и повышению экспортного потенциала региона. В рамках программы финансирования крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на 2025–2026 годы в текущем году на реализацию 13 проектов региона выделено 15 млрд тенге. На строительство данной молочно-товарной фермы в рамках государственной поддержки предусмотрено около 5 млрд тенге. На сегодняшний день первым траншем направлен 1 млрд тенге.

Также в рамках данной программы на развитие перерабатывающей промышленности выделено 800 млн тенге для реализации проекта крестьянского хозяйства «Қалиханұлы», направленного на увеличение мощности по переработке молока с 15 до 55 тонн в сутки. Запуск проекта запланирован на 2027 год.