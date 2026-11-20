В начале встречи аким Жарминского района Берик Терликбаев доложил о показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Аким области Берик Уали остановился на основных экономических показателях региона, рассказал о реализуемых в районе проектах и дальнейших планах.

За десять месяцев текущего года в Жарминском районе произведено сельскохозяйственной продукции на 45,5 млрд тенге. Посевная площадь составила 48,4 тыс. гектаров, с 7,1 тыс. гектаров собрано более 6,9 тыс. тонн зерна. В сфере сельского хозяйства планируется реализовать восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 16,7 млрд тенге.

В селе Бирлик ТОО «Асыл Түлік KZ» приступило к строительству молочно-товарной фермы на 600 голов стоимостью 5 млрд тенге. В Калбатау крестьянское хозяйство «Өр Алтай» запустило завод по сушке и переработке семян подсолнечника и производству готовой продукции стоимостью 1,5 млрд тенге. Кроме того, ТОО «Агрофирма Бесқарағай» внедряет водосберегающие технологии на площади 5 тыс. гектаров в Калбатау. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд тенге.

В областной перечень инвестиционных проектов включены 12 проектов Жарминского района общей стоимостью 135,7 млрд тенге. В результате их реализации планируется создать 1389 новых рабочих мест.

Особое внимание в районе уделяется обеспечению населения питьевой водой. В этом году ведутся работы по модернизации водопроводных сетей в поселке Жангизтобе, селах Калбатау и Ушбиик. Отремонтирована насосная станция в городе Шар, заменены изношенные водопроводные сети в селе Жинишке. Также проведен ремонт котельной в селе Шуак и приобретено теплообменное оборудование.

В рамках выделенных на улучшение дорожной инфраструктуры средств предусмотрен ремонт пяти улиц города Шар и одной улицы села Сарыарка. Кроме того, выделено финансирование на строительство моста через реку Ащысу в селе Ушбиик. Реализация данного проекта продолжится в 2027 году.

В сфере образования выделены средства на капитальный ремонт школы имени Н. Крупской в селе Шалабай. В 16 школах района проведен текущий ремонт. Также отремонтированы Жарминский технологический колледж в городе Шар и школа искусств в Калбатау. Для трех школ приобретено пять предметных кабинетов, девять школ обеспечены необходимым оборудованием.

Начаты работы по ремонту части здания и приемного отделения Шарской городской больницы, а также фасада и родильного отделения больницы в Калбатау. Для Жарминской районной и Шарской городской больниц приобретено новое медицинское оборудование. Кроме того, медицинским учреждениям района переданы три новых санитарных автомобиля.

С начала года в районе трудоустроено 1266 человек, шесть граждан получили безвозмездные гранты на реализацию новых бизнес-идей. В рамках проекта «Из города в село» в Жарминский район переехали 52 семьи, или 191 человек.

Доступом к интернету обеспечен 41 сельский населенный пункт района. В 2026–2027 годах планируется проложить волоконно-оптические линии связи еще в 27 селах.

В ходе встречи глава региона отметил, что вопросы, волнующие жителей, решаются поэтапно, и подчеркнул важность открытого диалога с населением.

«Я приехал на очередную встречу с вами, чтобы обсудить актуальные вопросы региона, отчитаться о проделанной работе и поделиться планами на будущее. Я хорошо знаком с жизнью Жарминского района. Безусловно, решить все накопившиеся вопросы в короткие сроки невозможно. Вместе с тем такие наиболее актуальные для населения вопросы, как состояние дорог, обеспечение питьевой водой и освещение населенных пунктов, находятся на особом контроле. Уверен, что сегодняшняя встреча станет важной площадкой для обмена мнениями, где мы сможем обсудить ваши предложения и пожелания. В соответствии с поручением Главы государства укрепление обратной связи с населением и равномерное развитие всех территорий региона являются одними из наших главных приоритетов», – отметил Берик Уали.

По завершении встречи глава региона провел личный прием граждан. В ходе приема жители подняли вопросы выделения земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и получения государственных субсидий на внедрение системы капельного орошения. Выслушав обращения жителей, аким области поручил профильным управлениям и акиму района проработать их решение в рамках законодательства.

До личного приема главы региона руководители областных управлений также провели прием жителей района и ответили на их вопросы.

В завершение встречи жители задали волнующие их вопросы и озвучили свои предложения. Аким области подчеркнул, что ни один из поднятых вопросов не останется без внимания.