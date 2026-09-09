В Семее активно продолжаются работы по благоустройству

В областном центре продолжается обновление общественных пространств и создание комфортной городской среды. В ходе объезда Семея аким области Берик Уали ознакомился с благоустройством ряда объектов.

Первым глава региона осмотрел проект реконструкции площади Shakarim University. Проект реализуется в соответствии с концепцией «Город для людей» и предусматривает создание комфортных условий для пешеходов и улучшение внешнего облика территории. В рамках проекта планируется благоустроить общественное пространство перед университетом и установить малые архитектурные формы.

В ходе работ будет уложено 8 тысяч квадратных метров брусчатки и установлено 2 050 метров бордюров. Также обновят 1 560 квадратных метров асфальтового покрытия парковки. На территории планируется установить 8 малых архитектурных форм для детей и 10 объектов на воркаут-площадке. Кроме того, предусмотрены 50 скамеек, 25 урн, 80 опор освещения и одна сцена. Завершить строительные работы планируется в октябре.

Аким области отметил, что при благоустройстве необходимо уделять внимание не только внешнему облику территории, но и созданию комфортных условий для жителей.

«Есть все возможности для того, чтобы превратить территорию Shakarim University в полноценное общественное пространство. Если убрать ограждение и обустроить воркаут-площадки, люди смогут приходить сюда отдыхать, заниматься спортом, гулять и проводить время с детьми. Со стороны акимата мы готовы оказать необходимую поддержку», – сказал Берик Уали.

Затем глава региона ознакомился с завершением работ в сквере перед зданием областной филармонии имени Амре Кашаубаева.

Согласно проекту, на территории заменено основание площадью 5,5 тысячи квадратных метров и на такой же площади уложена тротуарная плитка. Установлено 1 800 метров бордюров и поребриков. Обновлена и система освещения: заменено 50 опор, проложено 1,6 километра силового кабеля.

Кроме того, установлено 468 метров ограждения и малая архитектурная форма в виде домбры. Для удобства жителей размещены 26 скамеек и урн. Еще 800 квадратных метров территории заасфальтировано. В дальнейшем здесь будет запущена система автоматического полива газонов. Также предусмотрены три подъездных пути с выходом на основную дорогу.

В ходе объезда города аким области также посетил здание областной филармонии и ознакомился с подготовкой творческого коллектива.