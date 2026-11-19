Сегодня в Семее состоялось подписание трёхстороннего меморандума о сотрудничестве между акиматом области, прокуратурой области и Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан Снежанной Имашевой. В мероприятии принял участие глава региона Берик Уали.

Документ направлен на укрепление взаимодействия заинтересованных сторон, поддержку института семьи, защиту прав женщин и детей, а также систематизацию совместной работы по профилактике бытового насилия.

В ходе встречи аким области подчеркнул значимость проводимой в данном направлении работы, отметив, что сохранение института семьи и защита прав женщин и детей являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

«Сегодняшняя встреча – актуальная диалоговая площадка, посвящённая вопросам защиты прав человека, обеспечения безопасности граждан и профилактики семейно-бытового насилия. Эффективность работы в данной сфере напрямую зависит от взаимодействия всех заинтересованных сторон и их единой позиции. Особое внимание вопросам защиты института семьи уделено и в нашей Конституции. В статье 30 Конституции закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: «Семья — важнейший институт, определяющий самобытность нации и оказывающий непосредственное влияние на развитие государства и общества». Сегодня в области проживают 299,8 тыс. женщин, что составляет 50,8% населения региона. Приоритетное внимание уделяется поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и профилактике семейно-бытового насилия. Эффективная реализация работы в данном направлении требует скоординированного взаимодействия государственных органов, правоохранительных структур и представителей гражданского общества. В этой связи особое значение имеет подписываемый сегодня трёхсторонний меморандум», – отметил аким области.

В настоящее время в регионе функционируют четыре центра поддержки семьи. Они расположены в городах Семей и Курчатов, а также в Абайском и Бородулихинском районах. В дальнейшем планируется расширение сети центров. В частности, в 2027–2028 годах предусмотрено поэтапное открытие таких учреждений в остальных районах области.

С начала деятельности центров за помощью обратились 2 654 гражданина. Из них в 2025 году – 1 002 человека, с начала 2026 года – 1 652 человека, что на 64,9% превышает показатель за весь прошлый год.

В целом совместная работа в рамках трёхстороннего меморандума позволит повысить эффективность мер по защите прав граждан, поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и профилактике семейно-бытового насилия.