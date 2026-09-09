Аким области ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Семея

Сегодня аким области Берик Уали ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала в городе Семей.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках программы АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» по модернизации вокзальной инфраструктуры в стране проводится обновление 124 железнодорожных вокзалов. 10 из них расположены в области Абай.

Реконструкция железнодорожного вокзала Семея началась в июле прошлого года. В рамках проекта проводятся строительно-монтажные работы, прокладываются наружные инженерные сети, предусмотрено монолитное расширение здания. На период ремонта для пассажиров организованы временные пункты обслуживания. Завершить реализацию проекта планируется в октябре.

Глава региона осмотрел ход работ в здании вокзала, уделив особое внимание качеству ремонта и соблюдению установленных сроков.

«Этот объект находится на строгом контроле Правительства. Поэтому необходимо максимально ускорить темпы и завершить работы в установленные сроки. Времени осталось мало. При этом увеличение темпов строительства не должно отражаться на качестве. Внутренние работы на вокзале и благоустройство прилегающей территории необходимо вести параллельно и в едином комплексе. Семей – областной центр. Первое впечатление пассажира о городе начинается именно отсюда. Поэтому и вокзал, и прилегающая территория должны соответствовать всем требованиям», – отметил Берик Уали.

Работа по модернизации вокзальной инфраструктуры в регионе проводится поэтапно. В июне первыми в стране были полностью обновлены и введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы станций Ауыл и Белагаш Бородулихинского района. В августе начал обслуживать пассажиров новый железнодорожный вокзал станции Дегелен в городе Курчатов.

Также введены в эксплуатацию обновленные железнодорожные вокзалы станций Шар, Ушбиик и Жарма Жарминского района, а также станции Жаланашколь района Мақаншы. Железнодорожные вокзалы в городе Аягоз и поселке Актогай планируется ввести в эксплуатацию в сентябре.