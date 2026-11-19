Глава региона Берик Уали ознакомился с ходом строительства нового пешеходного моста в Семее, который соединит улицу Бозтаева с Дворцом школьников.

Проект реализуется в целях обеспечения безопасности детей и жителей, посещающих Дворец школьников. В связи с этим на территории кольцевой развязки в левобережной части города возводится надземный пешеходный переход.

Длина перехода составляет 34 метра, высота – более 5 метров. Строительные работы начались в сентябре текущего года. На сегодняшний день бетонные работы на объекте полностью завершены. По обеим сторонам дороги ведётся монтаж металлических конструкций моста.

На следующем этапе будет установлена система освещения и проведён монтаж двух лифтов. По словам подрядчиков, все строительно-монтажные работы планируется завершить в середине декабря. Строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком. Проект реализуется при спонсорской поддержке компании BI Group в качестве подарка городу.

Аким области подчеркнул необходимость завершения строительства в установленные сроки, уделив особое внимание качеству работ.

«Пешеходный переход строится в красивом и современном стиле. Самое главное, этот объект обеспечит безопасное и комфортное передвижение детей и жителей, посещающих Дворец школьников. Автобусные остановки также расположены поблизости. Это важный и необходимый объект, направленный на развитие городской инфраструктуры», – отметил Берик Уали.