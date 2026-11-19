Аким области Берик Уали ознакомился с ходом строительства нового автомобильного моста в Семее.

Мост рассчитан на четырёхполосное движение, его длина составляет 810 метров, ширина – 23 метра. В настоящее время строительные работы продолжаются. Полностью завершён монтаж металлического пролётного строения длиной 810 метров и общим весом 9 тысяч тонн. Также завершена укладка гидроизоляционного материала «Техноэласт» под асфальтобетонное покрытие. На сегодняшний день на мосту началась укладка первого слоя асфальта.

Параллельно ведутся работы по реконструкции подъездных путей к мосту. В частности, обновляются участки автомобильных дорог общей протяжённостью более 500 метров по улицам Шакарима и Танирбергенова.

Стоит отметить, что это первый мост в Казахстане, который строится по технологии продольной надвижки пролётного строения.

Глава региона поручил держать качество строительных работ на строгом контроле и завершить оставшиеся работы в установленные сроки.

После ввода нового моста в эксплуатацию, помимо движения большегрузного транспорта, планируется организовать движение общественного транспорта по 11 маршрутам. Это позволит снизить нагрузку на подвесной мост и эффективно распределить транспортные потоки в городе.

В настоящее время суточный транспортный поток в городе составляет более 6 тысяч автомобилей. После открытия нового моста ожидается увеличение этого показателя до 12 тысяч автомобилей. Таким образом, новый мост не только улучшит транспортное сообщение, но и увеличит пропускную способность транспортной связи между двумя берегами города.