Сегодня аким области Берик Уали ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Семея и строительством пешеходного моста через железнодорожные пути. Глава региона проконтролировал ход работ и дал ответственным лицам поручения относительно темпов и качества строительства.

Работы по реконструкции железнодорожного вокзала Семея продолжаются. В настоящее время началась укладка брусчатки на привокзальной территории. Продолжаются облицовка фасада здания вокзала, установка витражных стёкол, внутренняя отделка, укладка керамической плитки, монтаж эскалаторов и лифтов, а также модернизация перронной части. Параллельно ведутся работы по строительству железнодорожных путей.

Особое внимание уделяется строительству нового пешеходного моста на территории вокзала. Проект реализуется за счёт средств местного бюджета. Строительные работы начались 10 сентября текущего года, завершить их планируется в декабре.

Длина нового пешеходного моста, возводимого на месте прежнего, составит 209 метров, высота – 4,5 метра. Конструкцией предусмотрена установка 11 опор.

Для комфортного и безопасного передвижения пассажиров крыша и боковые стороны моста будут полностью закрыты. В настоящее время на обоих концах сооружения установлены основные опоры. Кроме того, для удобства пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью, с обеих сторон моста предусмотрена установка лифтов.

Глава региона подчеркнул важность реконструкции железнодорожного вокзала и строительства пешеходного моста, поручив не снижать темпы работ.

«Жители регулярно спрашивают в социальных сетях, когда завершатся строительные работы на железнодорожном вокзале и прилегающей территории. Раньше пассажиры могли напрямую переходить через железнодорожные пути по мосту. Сейчас они вынуждены идти в обход. Поэтому необходимо без задержек завершить строительство и обеспечить беспрепятственное передвижение пешеходов. Поручаю завершить все работы в течение ближайшего месяца. Буду держать ход строительства на постоянном контроле», – отметил Берик Уали.

В настоящее время на вокзале также ведётся строительство конкорсного перехода. Изначально проект реконструкции железнодорожного вокзала Семея не предусматривал строительство конкорсного перехода. По инициативе акимата области совместно с Министерством транспорта и национальной компанией «Қазақстан темір жолы» был проработан вопрос обеспечения безопасного и удобного перемещения пассажиров между железнодорожными путями. По итогам принято решение о строительстве перехода.

В рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры Семея особое внимание также уделяется ремонту железнодорожных переездов. Всего на территории города насчитывается более 30 переездов. Весной в качестве пилотного проекта был отремонтирован переезд по улице Речников. На сегодняшний день ремонтные работы проведены на одном переезде по улице Каржаубайулы, двух – по улице Лебаева, трёх – по улице Мичурина и одном – по улице Титова. До конца года планируется отремонтировать переезды по улице Дулатова. Всего в текущем году запланирован ремонт не менее девяти железнодорожных переездов.