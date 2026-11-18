Сегодня глава региона Берик Уали посетил строящийся мясоперерабатывающий комплекс ТОО «Eurasia Agro Semey» в Достыкском сельском округе района Жаңасемей. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 10 млрд тенге, из которых 4,5 млрд тенге выделены в рамках программы финансирования крупных проектов.

Проектная мощность предприятия позволит выпускать 11,4 тысяч тонн готовой продукции в год. Завод оснащен современными производственными линиями, рассчитанными на убой 100 голов крупного рогатого скота и лошадей, а также 1 000 голов мелкого рогатого скота за смену. Кроме того, предусмотрены цеха по производству колбасных изделий мощностью 5 тонн и консервированной продукции мощностью 12 тонн за смену.

Проект имеет большое значение для региона. С выходом предприятия на полную производственную мощность планируется создать 250 новых рабочих мест. Кроме того, возрастет спрос на продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, появятся дополнительные возможности для глубокой переработки отечественного сырья и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время строительно-монтажные работы близятся к завершению. На объекте задействованы 187 рабочих и 30 единиц специальной техники. Завершаются работы в административно-бытовом корпусе, основном производственном цехе и котельной. Осуществляется поставка необходимого технологического оборудования.

Глава региона отметил, что создание подобных предприятий позволяет эффективно использовать местное сырьё, поддерживать сельхозтоваропроизводителей и создавать новые рабочие места.

«В преддверии республиканского форума сельского хозяйства я специально приехал ознакомиться с ходом строительства. В мае прошлого года состоялась закладка капсулы в фундамент мясокомбината. Сегодня мы видим, что строительные работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком. Безусловно, возвести столь масштабный объект за короткий срок невозможно. Область Абай – регион, где исторически развито животноводство. Сегодня поголовье скота в регионе растет. Реализация этого проекта позволит местным хозяйствам сбывать свою продукцию по выгодным ценам. Уже заключены договоры с более чем 100 крестьянскими хозяйствами. Уверен, что запуск предприятия придаст новый импульс развитию экономики региона и будет способствовать повышению благосостояния населения. Уже сейчас многие люди обеспечены постоянной работой. Наша главная цель – возродить былую славу Семипалатинского мясокомбината за счет производства качественной мясной продукции. Особое внимание необходимо уделять именно качеству продукции», – подчеркнул Берик Уали.

Для обеспечения стабильной работы предприятия заключены договоры с более чем 100 крестьянскими хозяйствами области, специализирующимися на разведении крупного рогатого скота, лошадей и овец. Это создаст дополнительные возможности для сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

«Все необходимое для предприятия оборудование современное, поставлено из Европы и Америки. До конца года планируем приступить к убою скота, а в январе – к производству колбасных изделий и консервированной продукции. В марте откроем фирменные магазины и начнём реализацию собственной продукции. Мы будем принимать скот исключительно в живом виде, самостоятельно осуществлять убой и переработку с соблюдением всех требований и стандартов. Рабочей силы достаточно. Привлекаем также квалифицированных специалистов, ранее работавших на Семипалатинском мясокомбинате», – рассказал генеральный директор ТОО «Eurasia Agro Semey» Канат Калиев.