Состоялось заседание акимата области Абай

Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось заседание акимата. На повестке дня рассмотрены вопросы разработки градостроительной документации населенных пунктов области, обеспечения доступности и адаптации объектов инфраструктуры для лиц с инвалидностью, а также ход реализации экологической программы «Таза Қазақстан». В заседании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня доложили руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ануар Бейсенов, руководитель управления координации занятости и социальных программ Айман Нурлыбек и руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Марат Темиржанов.

В области поэтапно ведется работа по разработке, согласованию и утверждению генеральных планов населенных пунктов и проектов детальной планировки. Основная задача – завершить разработку градостроительной документации в установленные сроки и перевести ее в цифровой формат.

В Семее корректировка генерального плана проводится в соответствии с утвержденным графиком. Завершить работы планируется до конца 2026 года. Одновременно разрабатываются проекты детальной планировки нового административно-делового центра, 15-го микрорайона и жилого района Карагайлы. Также проводится инвентаризация девяти действующих проектов для их приведения в соответствие с новым генеральным планом.

В городах Курчатов и Шар предусмотрено финансирование для корректировки градостроительной документации. В настоящее время проводятся закупочные процедуры по соответствующим проектам.

Проведен ряд работ по развитию побережья Алаколя. Выполнена топографическая съемка территории площадью 3 тысячи гектаров, разработаны основные планировочные, транспортные и инженерные решения.

По генеральному плану села Бакты также сформированы основные проектные решения. Проведена топографическая съемка территории площадью 7 350 гектаров и разработана концепция развития. В целом ход разработки градостроительной документации в области находится на постоянном контроле.

Глава региона поручил ускорить эту работу и завершить проекты в Семее, Аягозе, Курчатове и Шаре в установленные сроки.

«Наша главная задача – строго соблюдать и выполнять требования нового Строительного кодекса, вступившего в силу. Кроме того, при разработке генеральных планов населенных пунктов области, проектировании и строительстве, формировании жилых районов, благоустройстве вновь осваиваемых и реконструируемых территорий необходимо обеспечить доступность жилых, общественных и производственных объектов и помещений для маломобильных групп населения. Также при проектировании и строительстве открытых парковок для временного размещения легковых автомобилей в жилых зонах, возле объектов обслуживания и мест работы необходимо предусматривать места для личного автотранспорта маломобильных групп населения», – сказал Берик Уали.

В области Абай системно проводится работа по обеспечению прав граждан с инвалидностью и формированию доступной среды. Согласно Дорожной карте на 2023–2027 годы в регионе предусмотрена адаптация 1 255 объектов. На сегодняшний день полностью адаптирован 991 объект, что составляет 79% пятилетнего плана.

В 2026 году запланирована адаптация 200 объектов. На сегодняшний день работы завершены на 130 объектах, или 65%. В их числе учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и административные здания, а также частные объекты – торговые дома, банки, магазины и аптеки.

Кроме того, в целях обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью проведен мониторинг доступности избирательных участков. Из 429 открытых избирательных участков области 396 включены в Карту доступности.

Аким области поручил ускорить адаптацию объектов, завершить запланированные работы в установленные сроки, устранить выявленные недостатки и провести повторный мониторинг соблюдения требований доступности.