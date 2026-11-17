Численность населения по области Абай на 1 октября 2026 года составила 590,2 тыс. человек, в том числе городского – 373,9 тыс. (63,4%), сельского – 216,3 тыс. (36,6%) человек. По сравнению с началом 2026 года численность населения уменьшилась на 5,6 тыс. человек или на 0,9%.

Естественное движение населения

В целом по области Абай за январь-сентябрь 2026 года естественный прирост населения составил 1521 человек по сравнению с январем-сентябрем 2025 года (2229 человек) уменьшилось на 31,8%. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 3,43 человек.

Согласно сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-сентбрь 2026 года составило 5523 человека, что на 10,9% меньше, чем за соответствующий период 2025 года (6200 человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 12,47 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 4002 человека, что на 0,8% больше, чем в январе-сентябре 2025 года (3971 человек). Общий коэффициент смертности составил 9,04 умерших на 1000 человек.

За январь-сентябрь 2026 года. в области зарегистрировано 28 случаев смерти младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2025 года (37 умерших младенцев) уменьшилось на 24,3%. Коэффициент младенческой смертности составил 5,07 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, за январь-сентябрь 2026 года число прибывших в область составило - 24975 человек, число выбывших из области – 32056 человек. Врезультате внешней и внутренней миграций сложилась убыль - -7081 человека.

Основной внешний миграционный обмен происходит с государствами СНГ. Колличество прибывших из стран СНГ составила - 65 человек или 67%, выбывших - 70 человек или 86,4% от общего числа мигрантов. Основной состав прибывших и выбывших из области приходится на Российскую Федерацию.

Со странами дальнего зарубежья сложилось положительное сальдо, прибыло в область - 32 человека, выбыло - 11 человека. Основной состав прибывших приходится на Китай, выбывших на Германию.

Численность мигрантов по межрегиональным перемещениям, прибывших - 11212 человек, выбывших- 18309, отрицательное сальдо – 7097 человека.

Методологические пояснения

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.

Общий коэффициент рождаемости – показатель, определяющий интенсивность деторождения по отношению ко всему населению. Представляет собой отношение общего числа родившихся живыми в течение периода к средней численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000 населения.

Общий коэффициент смертности - показатель определяющий интенсивность смертности населения. Представляет собой отношение общего числа умерших в течение периода к средней численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000 населения.

Коэффициент младенческой смертности - показатель, определяющий уровень смертности детей в возрасте до одного года. Рассчитывается отношением числа умерших в возрасте до 1 года к числу родившихся живыми. Коэффициент младенческой смертности рассчитывается на 1000 живорождений.

Миграция населения - передвижение людей (мигрантов) через границы тех или иных регионов с переменой места жительства.

Мигрант - лицо, совершающее миграцию со сменой постоянного места жительства.

Число прибывших - число лиц, въехавших в данный регион из-за его пределов за отчетный период.

Число выбывших - число лиц, выехавших с данного региона за его пределы за отчетный период.

www.stat.gov.kz/ Статистика регионов РК /Область Абай/Электронные таблицы/Демографическая статистика

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