Аким области Берик Уали встретился с инвесторами, планирующими строительство маслоэкстракционного завода вблизи города Аягоза. Во встрече приняли участие основатель компаний «Verum Group» и «Charterhouse Kazakhstan» Айгазы Кусаинов и один из партнеров-основателей компании «Kusto Group» Канат Копбаев.

В ходе встречи рассмотрены перспективы развития сельского хозяйства в регионе, в частности, открытия нового предприятия по глубокой переработке подсолнечного масла, а также вопросы выбора подходящего земельного участка для строительства завода и обеспечения его необходимой инфраструктурой.

По словам инвесторов, проект планируется реализовать в несколько этапов. На первоначальном этапе производство подсолнечного масла намерены запустить на территории площадью 40 гектаров. В случае реализации проекта в дальнейшем предусмотрена возможность расширения производственной территории до 80–120 гектаров. Важными условиями при выборе земельного участка являются близость к железнодорожной линии, обеспечение круглогодичного проезда большегрузного транспорта, а также наличие выезда на автомобильные дороги республиканского и регионального значения.

Глава региона подчеркнул важность развития предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции для экономики области.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил развитие обрабатывающей промышленности, в том числе агропромышленного комплекса, одним из ключевых приоритетов страны. Президент поставил перед нами стратегически важную задачу – увеличить объемы отечественного производства, перейти от сырьевой направленности к выпуску готовой продукции и многократно нарастить экспортный потенциал. В этих условиях запуск современных предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции в нашем регионе – требование времени. Строительство нового маслоэкстракционного завода в Аягозском районе, расположенном на пересечении важных транспортных путей, несомненно, будет способствовать развитию экономики региона. У этого района большие перспективы. В настоящее время активно ведется строительство железной дороги «Бахты – Аягоз». Кроме того, через таможенный пост «Бахты» имеется возможность выхода на китайский рынок. Все эти проекты повысят транспортно-логистический потенциал региона и создадут благоприятные условия для поставок готовой продукции будущего завода на внутренний и внешние рынки. Мы хорошо знаем этих инвесторов. Они уже реализуют инвестиционные проекты в области. Со своей стороны мы готовы оказать инвесторам всестороннюю поддержку, обеспечить подведение необходимой инфраструктуры и создание благоприятного инвестиционного климата», – отметил Берик Уали.