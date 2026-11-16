О реализации товаров и услуг в области Абай
В январе-октябре 2026 года по оперативным данным розничный товарооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5,8% и составил 607,7 млрд. тенге.
В республиканском объеме розничного товарооборота область Абай занимает 10 место, доля розничного товарооборота в республиканском объеме составила 2,6%.
Основной объем розничной торговли обеспечили физические лица, торгующие на рынках и осуществляющие индивидуальную торговую деятельность. Их товарооборот составил 60,7% от розничного товарооборота области и по сравнению с январем-октябрем 2025 года увеличился на 9,3%.
Объем торгующих предприятий увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 20,5% и составил 39,3% розничного товарооборота области.
В общем объеме розничного товарооборота 66,0% составляют непродовольственные товары, 34,0% - продовольственные.
Наибольший объем продаж приходится на г.Семей – 458,9 млрд. тенге, или 75,5% товарооборота области. На Аягозский район приходится 6,6%, Жарминский район – 4,9%, Урджарский район – 2,7%, Бородулихинский район-1,8%. Доля остальных регионов колеблется от 2,2 % (г.Курчатов) до 1,1% (Абайский район),0,7% (Кокпектинский район), 1,6% (Бескарагайский район),1,2%(район Маканшы), 1,7% (район Аксуат).
Объем оптовой торговли в январе-октябре 2026 года сложился в сумме 379,0 млрд. тенге, или 104,8%
к уровню соответствующего периода предыдущего года. В структуре оптового товарооборота непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения составляют 61,1%, продовольственные товары – 38,9%.
Методологические пояснения
Розничная торговля – предпринимательская деятельность по продаже покупателю товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Оптовая торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
www.stat.gov.kz/ Статистика регионов РК /Область Абай/Электронные таблицы/Статистика внутренней торговли
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