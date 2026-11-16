Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрены ход реализации государственных программ и проектов в сфере молодёжной политики региона, итоги деятельности областного управления государственных закупок за 2026 год, вопросы соблюдения законности закупочных процедур и эффективного использования бюджетных средств. В совещании приняли участие руководители областных управлений и территориальных департаментов. Акимы районов и городов подключились посредством видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель областного управления по вопросам молодёжной политики Олжас Бейсенбаев и руководитель областного управления государственных закупок Жайык Орман.

В настоящее время в области действуют 13 молодёжных ресурсных центров, 10 молодёжных организаций и 43 волонтёрские группы. Реализуется ряд проектов, направленных на трудоустройство молодёжи, вовлечение в предпринимательскую деятельность, повышение интереса к образованию и науке, а также развитие творческого потенциала.

По итогам III квартала текущего года 97,9 процента экономически активной молодёжи региона обеспечены занятостью. Уровень молодёжной безработицы составил 2 процента, что ниже республиканского показателя. Численность молодёжи категории NEET сократилась на 42,1 процента. В рамках региональной карты занятости трудоустроены 7 350 молодых людей.

В целях развития интеллектуального и творческого потенциала молодёжи реализованы проекты «Жас ғалымдар шеберханасы», конкурс студенческих театров «ERTIS ART», республиканская интеллектуальная игра «ABAI QUIZ – 2026» и проект «Кітап оқитын университет».

Также ведётся работа по военно-патриотическому воспитанию, сохранению психологического здоровья и формированию здорового образа жизни. С участием специалистов проведены встречи и обучающие семинары по профилактике суицидов, ранней беременности и вредных привычек среди подростков и молодёжи.

В рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» организовано более 15 экологических и информационных мероприятий. В текущем году посредством молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» сезонной занятостью охвачен 1 001 молодой человек. В следующем году данный показатель планируется довести до 1 300 человек.

В целях поддержки молодёжных инициатив на получение регионального гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» поступило 74 заявки. В этом году впервые были включены такие направления, как сельское хозяйство, креативная индустрия, экология и волонтёрство.

Глава региона поручил областному управлению по вопросам молодёжной политики, акимам районов и городов усилить работу по трудоустройству молодёжи, профилактике правонарушений, военно-патриотическому воспитанию и развитию волонтёрства, обеспечить занятость 1 300 молодых людей в рамках проекта «Жасыл ел», а также продолжить реализацию жилищной программы «Абай жастары».

«В вопросах трудоустройства молодёжи, развития её интеллектуального и творческого потенциала, поддержки волонтёрского движения имеются положительные результаты. Вместе с тем особого внимания требуют вопросы здоровья и безопасности молодёжи, профилактики правонарушений и военно-патриотического воспитания. В частности, качество работы с молодёжью и уровень её охвата в районах и городах различаются. В этом направлении необходимы единый подход к планированию, усиление взаимодействия ответственных государственных органов и ориентация на конкретные результаты. Молодёжная политика – задача не только одного управления. Это общая ответственность всех государственных и местных исполнительных органов. Поэтому необходимо системно спланировать работу на 2027 год, уделив приоритетное внимание широкому охвату молодёжи государственными программами, обеспечению её здоровья и безопасности, а также повышению общественной активности», – отметил Берик Уали.

По данным областного управления государственных закупок, в сфере государственных закупок повысился уровень конкуренции, а количество участников, подающих заявки, по сравнению с 2025 годом увеличилось до 80 процентов. Если ранее в одном открытом конкурсе участвовали 3–4 компании, то сегодня их число достигает 7–15. При этом 67,7 процента победителей конкурсов текущего года составили предприятия, зарегистрированные в области Абай.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан проведён мониторинг процедур государственных закупок, организованных акиматами областей и городов, на предмет выявления правонарушений. По результатам мониторинга область Абай заняла второе место среди регионов с наименьшим количеством нарушений. Кроме того, более 600 сотрудников бюджетных учреждений прошли обучение в сфере государственных закупок. Продолжается мониторинг исполнения планов закупок.

Аким области поручил усилить контроль за исполнением планов государственных закупок, обеспечить проведение конкурсных процедур в соответствии с требованиями законодательства и качественное оформление документации.

«Государственные закупки – важный механизм эффективного и рационального использования бюджетных средств, обеспечения качественной реализации государственных программ и проектов. В этой связи особое внимание необходимо уделять соблюдению законности закупочных процедур, обеспечению прозрачности и добросовестной конкуренции, недопущению коррупционных рисков и эффективному расходованию бюджетных средств. В сфере государственных закупок соответствующая работа проводится на должном уровне. Усилилась конкурентная среда, сократилось количество нарушений законодательства. Для обеспечения эффективного использования бюджетных средств необходимо своевременно проводить конкурсные процедуры и на постоянной основе контролировать выполнение работ до их полного завершения», – подчеркнул глава региона.