В Семее состоялась премьера спектакля «Арманым, Әселім!»

Сегодня в Казахском музыкально-драматическом театре имени Абая состоялась премьера спектакля «Арманым, Әселім!», поставленного по произведению выдающегося писателя Чингиза Айтматова.

Новая постановка затрагивает темы любви и человеческой судьбы, доверия и ответственности, жизненного выбора и запоздалого сожаления. Через сценические события раскрываются неспособность человека вовремя оценить своё счастье, влияние мгновенного решения на всю дальнейшую судьбу и сложность обретения утраченного счастья.

Автор сценической версии и режиссёр-постановщик – Ерлан Карибаев, художник-постановщик – Жанна Жунусова, композитор – Шовкат Курбанов, художник по свету – Еламан Ахметов, хормейстер – Данияр Сеилхадиров.

Вместе со зрителями премьеру посетил аким области Берик Уали. Глава региона поздравил коллектив театра с новой постановкой.

«Премьерные показы спектакля «Арманым, Әселім!» по произведению Чингиза Айтматова уже несколько дней подряд проходят на высоком уровне. Постановка вызвала большой интерес у зрителей, театральный зал полон. Считаю, что это результат кропотливого труда творческого коллектива. Сегодня проводится масштабная работа по выводу театрального искусства Семея на новый уровень. Только в этом году в театр приняли на работу 10 молодых актёров – выпускников учебных заведений. Как вы хорошо знаете, сейчас в одном здании театра работают сразу три творческих коллектива. Учитывая это, Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял решение о строительстве нового театра в Семее. В настоящее время ведутся подготовительные работы в этом направлении. Поздравляю всех вас с сегодняшней замечательной постановкой! Ваш самоотверженный труд и творческие достижения всегда заслуживают глубокого уважения. Пусть на вашей сцене не иссякают содержательные постановки, а зрительный зал всегда будет наполнен теплом и признательностью публики. Со стороны акимата области мы продолжим оказывать необходимую поддержку», – отметил Берик Уали.

В ходе мероприятия аким области вручил благодарственные письма трём творческим коллективам региона, добившимся успехов на республиканских театральных фестивалях.

Казахский музыкально-драматический театр имени Абая выступил со спектаклем «Қарағай» на XXXI Республиканском фестивале драматических театров Казахстана и завоевал награду. За исполнение роли в данной постановке актёр Маулен Сулеймен стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Русский драматический театр имени Фёдора Достоевского на этом же фестивале удостоился Гран-при в номинации «Лучший спектакль» за постановку «Преступление и наказание». Коллектив театра также принял участие в международном театральном фестивале. Молодёжный театр «Дариға-ай» завоевал специальный приз за спектакль «Слепые» на III Республиканском театральном фестивале имени Аширбека Сыгая «Сын – шын болсын».