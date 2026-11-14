В области Абай прошёл республиканский турнир беркутчи «Абай салбурыны – 2026»

В селе Кокбай Абайского района завершился республиканский турнир беркутчи «Абай салбурыны – 2026», посвящённый 165-летию поэта, ученика Абая Кокбая Жанатайулы. В течение двух дней в соревнованиях по национальному виду спорта приняли участие 101 беркутчи из 11 областей и 3 городов Казахстана.

Турнир проходил 13–14 ноября. Участники состязались в мастерстве охоты с беркутами, ястребами и соколами-балобанами. Кроме того, были организованы соревнования с участием более 20 казахских борзых - тазы. В рамках праздника национального спорта также прошли состязания по перетягиванию каната, стрельбе из лука и поднятию на плечи барана.

В прошлом году республиканский турнир был организован в рамках празднования 180-летия Абая Кунанбайулы. В этом году традиция продолжилась в честь 165-летия Кокбая Жанатайулы. Состязания объединили беркутчи из разных регионов страны и были направлены на популяризацию древнего искусства соколиной охоты.

По итогам турнира в соревнованиях с соколами-балобанами победителем стал представитель Акмолинской области Ерлан Кенжетаев. Второе место занял Темирали Толегенулы из Карагандинской области. Третье место разделили представитель Карагандинской области Ердаулет Толеген и беркутчи из Жамбылской области Бакдаулет Бабажан.

В состязаниях с ястребами первое место завоевал представитель Жамбылской области Берикболсын Бабажан. Вторым стал Заки Махмутхан из Туркестанской области. Третье место разделили представитель Алматинской области Сагыныш Баетбай и беркутчи из Карагандинской области Серик Карипов.

В соревнованиях с беркутами победу одержал представитель Астаны Ерасыл Серикбекулы. Второе место занял Бауыржан Сембаев из Восточно-Казахстанской области. Третье место разделили представитель Карагандинской области Нургазы Казыбек и Арман Кошкаров из Алматы.

В состязаниях казахских борзых тазы победителем стал Еркебулан Адилбеков из Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Второе место занял Серик Слатов, представлявший Жарминский район Абайской области. Третье место досталось Мейру Жетписову из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Победители определились и в других соревнованиях по национальным видам спорта. В стрельбе из лука первое место занял житель села Карауыл Алмас Курманов, второе – Аскар Абеуов, третье – представитель села Кокбай Абай Толеубеков.

В перетягивании каната победу одержала команда села Кокбай. Второе место заняла команда села Карауыл, третье – команда села Кундызды.

В состязании по поднятию на плечи барана победителем стал житель села Кундызды Алихан Адилов.