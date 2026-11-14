Аким области проконтролировал ход строительства детского лагеря в Абайском районе

Глава региона Берик Уали посетил детский лагерь, расположенный в ущелье Карашокы, в селе Кенгирбай би Абайского района.

Строительство объекта началось в 2023 году. Однако из-за недобросовестного отношения подрядчика работы затянулись, и объект превратился в долгострой. В этом году, по поручению акима области, строительство было возобновлено.

По данным управления строительства, в настоящее время основные строительные работы близятся к завершению. К территории лагеря подвели линию электропередачи, установили трансформатор и полностью обеспечили объект электроэнергией. Уложено асфальтовое покрытие, проведено благоустройство прилегающей территории. Для поддержания тепла в здании в зимний период установлены теплофоны. Сейчас ведутся работы по бурению скважины и подключению объекта к системе водоснабжения. В целях обеспечения безопасности внутри здания и по его периметру установлены камеры видеонаблюдения. Также закуплено необходимое оборудование.

Общая площадь объекта составляет 785 квадратных метров. Лагерь рассчитан на 40 мест. На прилегающей территории предусмотрены игровые и спортивные площадки.

Ввод детского лагеря в эксплуатацию позволит расширить возможности для организации летнего отдыха детей региона и их оздоровления на природе.

«Этот лагерь – один из объектов Абайского района, строительство которого затянулось на длительный срок. В этом году работы были возобновлены. Подведена линия электропередачи, восстановлено повреждённое асфальтовое покрытие. Нам необходимо оформить все необходимые документы и передать лагерь в пользование детям к следующему летнему сезону. Место для объекта выбрано очень удачно: он расположен на берегу реки, у подножия гор, в живописной местности. После ввода здания в эксплуатацию необходимо создать условия для отдыха здесь школьников со всего района. Поручаю подрядчику в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством завершить оставшиеся работы», – отметил Берик Уали.