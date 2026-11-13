В селе Кокбай открыт пожарный пост

Аким области Абай Берик Уали посетил пожарный пост в селе Кокбай и ознакомился с ходом работ по модернизации объекта.

В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в этом году проводится модернизация пожарных постов в пяти сельских округах и одном населённом пункте Абайского района.

В рамках программы уже отремонтированы и введены в эксплуатацию пожарные посты в сёлах Медеу, Саржал и Кундызды. Работы по обновлению пожарных постов в Кокбайском и Токтамысском сельских округах, а также в населённом пункте Орда близятся к завершению.

В селе Кокбай проживает 1 581 человек. Модернизация местного пожарного поста имеет важное значение для обеспечения безопасности жителей и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. На посту работают два сотрудника. В гараже размещены пожарный автомобиль ЗИЛ-130, служебный автомобиль «Нива», а также трактор, переданный селу Кокбай в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».

В ходе осмотра объекта глава региона подчеркнул важность укрепления пожарной безопасности в сельской местности и повышения эффективности работы спасательных служб.

«Обеспечение пожарной безопасности – важнейшая составляющая защиты жизни и имущества граждан. Особенно важно, чтобы пожарные посты в сельской местности работали бесперебойно и могли своевременно оказывать помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кокбай – один из крупных населённых пунктов Абайского района. Это село, жители которого отличаются сплочённостью и единством. В прошлом году в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» село стало победителем регионального конкурса и получило новый трактор. Сегодня здесь реализуется ряд значимых проектов. Модернизирована библиотека, открыт спортивный модуль. Для служб скорой медицинской помощи и полиции выделены автомобили. Кроме того, построены два четырёхквартирных жилых дома, к крестьянским хозяйствам подведены линии электропередачи. Все эти меры направлены на улучшение социальных условий и повышение качества жизни сельчан», – отметил Берик Уали.