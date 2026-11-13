В торжественной церемонии открытия соревнований, посвящённых 165-летию поэта, ученика Абая Кокбая Жанатайулы, принял участие аким области Абай, президент Республиканской федерации құсбегілік Берик Уали.

Республиканский турнир проходит 13–14 ноября в селе Кокбай Абайского района. В соревнованиях принимают участие 101 мастер охоты с ловчими птицами из 11 областей и 3 городов Казахстана. Также в турнире задействованы более 20 казахских борзых тазы.

Участники продемонстрируют мастерство охоты с беркутами, ястребами и соколами-балобанами. Кроме того, состоятся состязания казахских тазы, в ходе которых будут оцениваться их ловкость и скорость. В программу турнира также включены национальные виды спорта – перетягивание каната, стрельба из лука и поднятие жеребёнка.

Выступая на церемонии открытия, глава региона подчеркнул важность развития национальных видов спорта, сохранения традиций соколиной охоты и популяризации этого искусства среди молодого поколения.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость превыше всего» особо подчеркнул, что сохранение национальной самобытности, культуры и традиций является главным условием, позволяющим не раствориться в стремительно глобализирующемся мире. Именно национальные ценности и лучшие традиции служат надёжной опорой в эпоху глобализации. «Абай салбурыны» – значимое мероприятие, направленное на популяризацию традиционного искусства охоты с ловчими птицами, объединяющее мастеров и ценителей этого древнего ремесла со всех уголков страны. В этом году в турнире принимают участие 101 мастер охоты с ловчими птицами со всего Казахстана, которые соревнуются между собой. Это свидетельствует о растущем интересе к национальному искусству соколиной охоты. Уверен, что проведение турнира на священной земле Абая, на родине его ученика Кокбая Жанатайулы, будет способствовать укреплению национальных ценностей и единства народа. Желаю всем участникам удачи!» – сказал Берик Уали.

В ходе мероприятия аким области чествовал казахстанских мастеров охоты с ловчими птицами, завоевавших призовые места на VI Всемирных играх кочевников, прошедших в Кыргызской Республике. На международных соревнованиях представитель Атырауской области Арман Кошкаров занял второе место в охоте с беркутом. В состязаниях с соколом-балобаном представитель Жамбылской области Бакдаулет Бабажан завоевал серебряную медаль, а представитель Акмолинской области Ерлан Кенжетаев – бронзовую. В охоте с ястребом первое место занял представитель Жамбылской области Серикболсын Жалгасулы. Глава региона вручил благодарственные письма призёрам международных соревнований, а также гражданам, оказавшим спонсорскую поддержку в организации республиканского турнира «Абай салбурыны – 2026».

Напомним, впервые республиканский турнир был организован в прошлом году в рамках празднования 180-летия Абая Кунанбайулы. В этом году соревнования продолжаются в честь 165-летия Кокбая Жанатайулы.

В рамках турнира по просьбе жителей Шынгыстауского региона также будет организована акция «Аңшылық маусымашар» – открытие охотничьего сезона. Её цель – предупреждение угроз, которые дикие хищники представляют для животноводства. В акции примут участие девять охотников из девяти сёл Абайского района. Они отправятся в специальный выезд с соблюдением установленных правил и требований безопасности.

Во второй день турнира, 14 ноября, соревнования продолжатся, после чего состоится награждение победителей. Вечером в Доме культуры села Кокбай пройдёт гала-концерт.