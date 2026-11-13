В селе Кокбай Абайского района модернизировали библиотеку

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с работой обновлённой библиотеки в селе Кокбай.

Здание библиотеки, построенное в 1982 году, в этом году было полностью модернизировано при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» и фонда «Tana». В библиотеке оборудован читальный зал на 92 места. Книжный фонд насчитывает 19 338 экземпляров. Здесь зарегистрировано 895 читателей.

После реконструкции в библиотеке появились современные функциональные зоны. В частности, оборудованы информационно-ресурсная площадка, образовательный центр, зоны активного чтения и двигательной активности, детская игровая и творческая площадка, инклюзивный уголок для чтения, а также зона регистрации посетителей.

Кроме того, в библиотеке работают кружки, направленные на развитие творческих способностей и познавательных навыков детей и подростков. Среди них — шахматный клуб «Жас шахматшы», кружок шитья «Шеберқолдар», клуб компьютерной грамотности «IT Start», художественный кружок «Сиқырлы қылқалам» и кружок игры на домбре.

Глава региона осмотрел обновлённые помещения библиотеки и отметил, что подобные общественные пространства открывают широкие возможности для сельских жителей, особенно для подрастающего поколения.

«В рамках соглашения с общественным фондом «Қазақстан халқына» в нашей области планируется модернизировать 30 библиотек в соответствии с современными стандартами. В этом году ведётся работа по обновлению 15 из них. Для 10 районов и двух городов региона предусмотрено по три библиотеки. В результате в вашем районе уже модернизированы и введены в эксплуатацию три библиотеки – в сёлах Карауыл, Каскабулак и Кокбай. Обновлённые библиотеки оснащены современным оборудованием и превращаются в комфортные общественные пространства для жителей. Если раньше люди приходили сюда преимущественно за книгами, чтобы взять их и затем вернуть, то сегодня здесь созданы все условия для проведения различных кружков, встреч, общения, обмена мнениями и полезного досуга. Пусть ваши новые библиотеки служат на благо жителей! Поздравляю всех с этим событием!» – сказал Берик Уали.