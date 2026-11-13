В селе Кокбай Абайского района открылся спортивный комплекс

В селе Кокбай Абайского района состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса. В мероприятии принял участие аким области Абай Берик Уали.

Глава региона отметил важность развития спортивной инфраструктуры в сельской местности и создания благоприятных условий для жителей.

«В целях реализации поручений Главы государства по обеспечению населения доступной спортивной инфраструктурой и развитию массового спорта в области Абай ведётся системная работа по строительству, модернизации спортивных объектов и повышению их доступности. Сегодня для села Кокбай особенный день. В прошлом году я уже посещал это село. Тогда строительство данного спортивного комплекса превратилось в долгострой – работы не завершались на протяжении трёх с половиной лет и фактически были приостановлены. Мы взяли этот вопрос на контроль и предусмотрели финансирование для завершения строительства. Этот объект является важным социальным проектом, направленным на укрепление здоровья сельских жителей, приобщение детей и подростков к спорту, а также формирование здорового образа жизни. Уверен, что новый спортивный комплекс будет служить жителям села Кокбай долгие годы и внесёт значительный вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни», – отметил Берик Уали.

В новом спортивном комплексе жители села, в том числе школьники, смогут заниматься дзюдо, қазақ күресі (казахской борьбой), футболом и волейболом.

Общая площадь спортивного комплекса составляет 1 200 квадратных метров. Из них 628 квадратных метров отведены под спортивный зал, ещё 572 квадратных метра – под административно-бытовые помещения. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 72 человек в одну смену.