В Абайском районе отмечают 165-летие Кокбая Жанатайулы

В этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося представителя казахской литературы, поэта, талантливого ученика и близкого друга Абая – Кокбая Жанатайулы.

В честь юбилейной даты в Абайском районе организован ряд мероприятий.

Аким области Абай Берик Уали принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кокбаю Жанатайулы в селе Кокбай и почтил память поэта. Памятник был установлен в 2021 году за счёт средств спонсоров. В мероприятии также приняли участие представители интеллигенции района, аксакалы и внук поэта Амангельды Кокбаев, специально прибывший из Омска.

После этого глава региона посетил музей Кокбая Жанатайулы, расположенный в местности Такыр, и ознакомился с деятельностью культурного объекта.

Музей, открытый в 1997 году, в настоящее время функционирует как филиал Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили».

Здесь собраны ценные материалы, посвящённые жизни и творчеству Кокбая Жанатайулы, его педагогической деятельности, дружбе и творческим связям с Абаем. В экспозиции также представлены сведения об истории мечети-медресе, учениках поэта и известных личностях, являющихся уроженцами региона. В настоящее время музейный фонд насчитывает 85 экспонатов. Медресе, построенное Кокбаем Жанатайулы в 1901 году, и мечеть, возведённая в 1908 году, были восстановлены в 1997 году и включены в музейную экспозицию.

Отметим, что в 2011 и 2021 годах на объекте проводились ремонтные работы. В 2025 году при поддержке спонсоров к музею было подведено электричество, а вдоль автомобильной дороги «Карауыл – Аягоз» установлен специальный дорожный указатель для посетителей.