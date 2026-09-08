В области Абай одобрены 14 инвестиционных проектов

Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось очередное заседание Регионального координационного совета по привлечению инвестиций.

На заседании рассмотрены проекты строительства в Семее завода по переработке пшеницы и ячменя с производством 250 тонн кормовой муки в сутки, складского комплекса с объектами вспомогательной транспортной деятельности, складских помещений для складирования и хранения грузов, оздоровительно-санитарного комплекса, транспортно-логистического центра с малым промышленным парком, пятизвездочного гостинично-ресторанного комплекса, а также современной многопрофильной поликлиники с дневным стационаром.

Также представлены проекты строительства комплекса придорожного сервиса и кемпинга вдоль автомобильной дороги «Семей – Павлодар», кемпинга с объектами придорожного сервиса в поселке Восточный и современного оздоровительного комплекса в Семее.

В районе Жаңасемей представлены проекты по созданию животноводческого комплекса для разведения крупного рогатого скота, выращиванию кукурузы и кондитерского подсолнечника с применением капельного орошения, а также приобретению дождевальных машин кругового типа и систем капельного орошения для выращивания овощных, масличных и бобовых культур. Кроме того, рассмотрен проект строительства питомника для выращивания деревьев и многолетних культур в Бескарагайском районе.

По итогам заседания одобрены 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 20,6 млрд тенге, реализация которых позволит создать более 600 постоянных рабочих мест.

Глава региона подчеркнул необходимость качественного сопровождения инвесторов, оперативного решения возникающих вопросов и своевременного исполнения принятых обязательств при реализации инвестиционных проектов.

«Каждый из рассмотренных сегодня инвестиционных проектов имеет особое значение для устойчивого развития экономики региона. Качественное сопровождение инвесторов, оперативное решение возникающих вопросов и обеспечение благоприятного инвестиционного климата – прямая функциональная обязанность акимов городов и районов. Все обращения инвесторов должны рассматриваться своевременно, административные барьеры недопустимы. Государственные органы в пределах своей компетенции должны обеспечить предоставление всех необходимых мер поддержки. Все инвестиционные проекты, одобренные Региональным координационным советом, необходимо взять на особый контроль и обеспечить полное и своевременное исполнение принятых решений», – сказал Берик Уали.

В области Абай ведется активная работа по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день запущено 14 проектов общей стоимостью 34,6 млрд тенге, создано 598 новых рабочих мест.

К числу крупных проектов, реализуемых в регионе, относятся строительство железнодорожной линии «Аягоз – Бахты» стоимостью 577,5 млрд тенге, золотоизвлекательной фабрики компании «Miryildiz KZ Ltd.» стоимостью 255 млрд тенге, а также горно-обогатительного комбината «Айдарлы» стоимостью 560,5 млрд тенге. Кроме того, в районе Мақаншы ТОО «АА Агро Семей» реализует проект по созданию AI-агроэкосистемы стоимостью 48,5 млрд тенге. ТОО «Eurasia AgroSemey» планирует строительство мясоперерабатывающего комплекса общей стоимостью 7,7 млрд тенге. В рамках проекта будет создано 250 новых рабочих мест. Реализация этих проектов позволит укрепить промышленный и агропромышленный потенциал региона, открыть новые предприятия и обеспечить жителей стабильной занятостью.