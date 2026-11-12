В области Абай чествовали работников финансовой сферы

Сегодня в Семее в преддверии Дня национальной валюты – тенге состоялась церемония награждения лучших работников финансовой сферы региона. Аким области Берик Уали поздравил специалистов, отличившихся многолетним добросовестным трудом и высоким профессионализмом, и вручил им заслуженные награды.

«От всей души поздравляю вас с Днём национальной валюты – символа экономической независимости нашей страны, а также с профессиональным праздником работников финансовой системы! В этом году исполняется 33 года со дня введения в обращение нашей национальной валюты – тенге. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Наша национальная валюта – символ независимости». В этом году в истории национальной валюты произошёл ещё один важный этап. Благодаря особому вниманию Главы государства к статусу национальной валюты в рамках конституционных реформ значение тенге вышло на новый уровень. Основой финансовой системы являются квалифицированные специалисты, которые ответственно относятся к каждому тенге государственных средств и ставят интересы страны превыше всего. Строительство социальных объектов, ремонт дорог, модернизация инфраструктуры и реализация инициатив, направленных на повышение качества жизни населения, напрямую зависят от стабильного финансирования и грамотного управления финансовыми ресурсами. Поэтому за каждым значимым проектом, реализуемым в нашем регионе, стоит большой труд работников финансовой сферы. Все эти достижения, безусловно, являются результатом профессионализма, системной работы и высокой ответственности специалистов финансовой отрасли. В преддверии этого знаменательного праздника выражаю всем вам искреннюю благодарность», – отметил Берик Уали.

В ходе мероприятия руководитель отдела финансово-хозяйственной работы аппарата акима города Семея Шынар Сагадиева и руководитель отдела экономики и финансов Аягозского района Ажар Молдабаева были награждены нагрудными знаками Министерства финансов Республики Казахстан «Қаржы қызметінің үздігі» («Отличник финансовой службы»). Ряду специалистов, внесших значительный вклад в развитие финансовой сферы региона, также были вручены нагрудные знаки «Абай облысына сіңірген еңбегі үшін» («За заслуги перед областью Абай») и благодарственные письма акима области.

За более чем четыре года с момента образования области Абай социально-экономическое развитие региона получило новый импульс, а его финансовые возможности значительно расширились.

На момент образования области объём регионального бюджета составлял 260,3 млрд тенге, тогда как сегодня этот показатель достиг 542,2 млрд тенге. Кроме того, в текущем году на реализацию важных региональных проектов дополнительно выделено 85,3 млрд тенге из внебюджетных источников – Специального государственного фонда и Фонда развития инфраструктуры. Эти средства направляются на дальнейшее социально-экономическое развитие области.