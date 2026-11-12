Аким области ознакомился с ходом строительства стадиона в Семее

В новом административно-деловом центре Семея продолжается строительство стадиона, который возводится при поддержке компании «Kaz Minerals» в рамках акции «Абайға құрмет».

Под строительство нового стадиона выделен земельный участок площадью 20 гектаров. В трёхэтажном здании общей площадью более 50 тысяч квадратных метров будут созданы необходимые условия для спортсменов, зрителей, журналистов и организаторов соревнований. Помимо основного поля, предусмотрены залы для волейбола и борьбы.

На первом этаже разместятся точки общественного питания, клубные магазины, зоны отдыха, музей стадиона, комната матери и ребёнка, а также медицинский пункт. На втором этаже будут оборудованы переговорные комнаты. Третий этаж оснастят телевизионными студиями, рабочими местами для журналистов и фотографов, комментаторскими кабинами и центром управления безопасностью.

В подвальном этаже стадиона предусмотрены автомобильная парковка, раздевалки и душевые для команд, помещения для тренеров и судей, медицинский пункт и пресс-центр. Также здесь разместятся технические и вспомогательные помещения, необходимые для проведения спортивных мероприятий.

В настоящее время на строительной площадке ведутся земляные работы и мероприятия по укреплению грунтового основания фундамента стадиона. По информации управления строительства, с учётом инженерно-геологических условий и требований государственной экспертизы на строительной площадке были проведены исследования методом динамического зондирования. Проведение исследований было поручено специалистам Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры.

В рамках реализации проекта строительства стадиона приняты во внимание рекомендации специалистов института по укреплению грунтового основания под фундаментами с применением технологии Deep Soil Mixing (DSM) – глубинного перемешивания грунта. Всего предусмотрено устройство 4 461 DSM-сваи, из которых на сегодняшний день установлено 185. В связи с высокой нагрузкой на фундамент данный метод применяется в городе Семей впервые.

Аким области Берик Уали подчеркнул значимость нового стадиона для развития спортивной инфраструктуры Семея и отметил необходимость строгого контроля качества строительных работ.

«Это совместный проект акимата области Абай и компании «Kaz Minerals», реализуемый в рамках акции «Абайға құрмет». Стадион будет построен в соответствии с требованиями четвёртой категории УЕФА. Со всех четырёх сторон объекта предусмотрено строительство подъездных дорог и парковок, поблизости также планируется подземная автостоянка. Стадион, рассчитанный на 18 тысяч зрителей, станет не только одним из ключевых объектов нового административно-делового центра, но и одним из крупнейших спортивных сооружений области Абай и прилегающих территорий», – отметил Берик Уали.