В Семее строится Дворец единоборств

В Семее в рамках акции «Абайға құрмет», инициированной при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева, продолжается строительство ряда значимых объектов. Сегодня аким области Абай Берик Уали посетил строительные площадки Дворца единоборств и стадиона.

Строительство Дворца единоборств, расположенного на левобережье Семея, осуществляется при поддержке Актюбинской области. Общая площадь двухэтажного здания составит 6 683 квадратных метра. Спортивный комплекс рассчитан на одновременное пребывание 1 000 человек.

Согласно проекту, во Дворце предусмотрен зал для проведения соревнований по борьбе и боксу общей площадью 1 860,28 квадратного метра. Кроме того, здесь разместятся большой тренировочный зал площадью 795,54 квадратного метра, малый тренировочный зал для детей площадью 293,17 квадратного метра и ещё один тренировочный зал аналогичной площади.

Новый спортивный комплекс будет предназначен для проведения соревнований по боксу и различным видам борьбы, тренировок профессиональных спортсменов, а также привлечения детей к занятиям спортом.

В настоящее время на объекте ведутся работы по вязке арматурного каркаса фундамента и заливке бетона.

Ознакомившись с ходом строительства, глава региона подчеркнул важность своевременного завершения работ и обеспечения высокого качества возводимого объекта.

«Это подарок нашему региону от Актюбинской области в рамках акции «Абайға құрмет». Очень красивое здание. Весной этого года мы вместе с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым заложили фундамент и дали старт строительству. Работы идут хорошими темпами. Эти объекты необходимы как самому району, так и жителям близлежащих территорий. Проект аналогичен зданию, построенному в Актобе, но имеет некоторые отличия. В частности, у нас будут три зала для борьбы, что позволит проводить соревнования международного уровня. Подрядчик обещает сдать объект в эксплуатацию к концу следующего года. Сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком», – отметил Берик Уали.