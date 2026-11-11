Аким области Абай поручил ускорить реконструкцию железнодорожного вокзала в Аягозе
Сегодня аким области Абай Берик Уали посетил железнодорожный вокзал города Аягоз и ознакомился с ходом реконструкции объекта.
В настоящее время здание Аягозского вокзала, построенное в 1931 году, полностью демонтировано. Строительно-монтажные работы ведутся на трёх участках. На одном из них основные строительные работы завершены, началась внутренняя отделка. На остальных участках продолжаются возведение стен и колонн, а также монтаж кровли.
По словам подрядчиков, завершить реконструкцию планируется в декабре текущего года.
Глава региона поручил подрядным организациям ускорить темпы строительства железнодорожного вокзала и увеличить количество рабочих на объекте.
«На сегодняшний день темпы строительства железнодорожного вокзала в Аягозе крайне низкие. Работы отстают от утверждённого графика. Этот вопрос находится на личном контроле Премьер-министра. Я специально приехал, чтобы лично оценить ситуацию. Вижу, что данные обещания не выполняются. Поэтому необходимо существенно ускорить темпы строительства и увеличить численность рабочих. При этом особое внимание следует уделить качеству выполняемых работ. Через месяц я вновь приеду и проверю ход строительства», – подчеркнул Берик Уали.
В текущем году в области уже обновлён и введён в эксплуатацию ряд железнодорожных вокзалов. В июне завершилась реконструкция вокзалов станций Белагаш и Ауыл в Бородулихинском районе. В августе были введены в эксплуатацию обновлённые вокзалы станций Шар, Ушбиик и Жарма в Жарминском районе, станции Дегелен в городе Курчатове, а также станции Жаланашколь в районе Мақаншы.
В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются на железнодорожных вокзалах города Семей и посёлка Актогай.