Аким области Абай поручил ускорить реконструкцию железнодорожного вокзала в Аягозе

Сегодня аким области Абай Берик Уали посетил железнодорожный вокзал города Аягоз и ознакомился с ходом реконструкции объекта.

В настоящее время здание Аягозского вокзала, построенное в 1931 году, полностью демонтировано. Строительно-монтажные работы ведутся на трёх участках. На одном из них основные строительные работы завершены, началась внутренняя отделка. На остальных участках продолжаются возведение стен и колонн, а также монтаж кровли.

По словам подрядчиков, завершить реконструкцию планируется в декабре текущего года.

Глава региона поручил подрядным организациям ускорить темпы строительства железнодорожного вокзала и увеличить количество рабочих на объекте.

«На сегодняшний день темпы строительства железнодорожного вокзала в Аягозе крайне низкие. Работы отстают от утверждённого графика. Этот вопрос находится на личном контроле Премьер-министра. Я специально приехал, чтобы лично оценить ситуацию. Вижу, что данные обещания не выполняются. Поэтому необходимо существенно ускорить темпы строительства и увеличить численность рабочих. При этом особое внимание следует уделить качеству выполняемых работ. Через месяц я вновь приеду и проверю ход строительства», – подчеркнул Берик Уали.

В текущем году в области уже обновлён и введён в эксплуатацию ряд железнодорожных вокзалов. В июне завершилась реконструкция вокзалов станций Белагаш и Ауыл в Бородулихинском районе. В августе были введены в эксплуатацию обновлённые вокзалы станций Шар, Ушбиик и Жарма в Жарминском районе, станции Дегелен в городе Курчатове, а также станции Жаланашколь в районе Мақаншы.

В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются на железнодорожных вокзалах города Семей и посёлка Актогай.