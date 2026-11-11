В Аягозе благоустроили дворы многоквартирных жилых домов

Аким области Абай Берик Уали ознакомился с результатами благоустройства дворовой территории трёх многоквартирных жилых домов по улице Актамберды в городе Аягоз.

Работы по обновлению территории начались 1 сентября текущего года и полностью завершились 10 ноября. Проект направлен на создание комфортных условий для жителей, организацию безопасного досуга детей и улучшение дворовой инфраструктуры.

В рамках проекта заасфальтировано 3003 квадратных метра территории, уложено 544 квадратных метра брусчатки. Обустроены футбольная и детская игровые площадки, а также зоны отдыха.

Кроме того, реконструирована спортивная воркаут-площадка, организована автомобильная парковка и установлена система наружного освещения для комфортного и безопасного пребывания жителей в вечернее время.

Глава региона отметил, что подобные проекты не только улучшают облик города, но и способствуют повышению качества жизни населения.

«Эти работы проводятся в рамках поручений Главы государства. Ранее здесь не было асфальтового покрытия, а во время дождей территория превращалась в грязь. Сегодня двор полностью преобразился: появились современные игровые и зоны отдыха. Теперь здесь смогут проводить время не только дети из близлежащих многоквартирных домов, но и учащиеся расположенной рядом школы. Хотелось бы, чтобы и сами жители уделяли внимание чистоте территории, благоустраивали прилегающие участки, высаживали деревья. В этой связи призываю всех активно участвовать в экологической акции «Таза Қазақстан». Поздравляю жителей с обновлением двора!» – сказал Берик Уали.

Местные жители выразили благодарность за проведённые работы.

«В нашем дворе на протяжении 39 лет не было новой детской площадки. И вот теперь для наших детей построили современную и комфортную игровую зону. Для нас это большая радость. Мы очень довольны проделанной работой и от имени всех жителей выражаем искреннюю благодарность», – отметили местные жители.

В настоящее время в Аягозе продолжаются работы по благоустройству и озеленению города. В частности, в парках высажены цветы, окрашены опоры освещения, заменены насосы фонтанов. Помимо этого, ведётся благоустройство дворов многоквартирных жилых домов, обновление детских игровых площадок и создание комфортных условий для пешеходов.