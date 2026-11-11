Пять врачебных амбулаторий Аягозского района получили новые санитарные автомобили
Аким области Абай Берік Уәли вручил ключи от новых санитарных автомобилей медицинским учреждениям Аягозского района. Транспорт передан врачебным амбулаториям сёл Тарбагатай, Сарыарка, Косагаш, Бидайык и Мамырсу.
В ходе торжественной церемонии глава региона подчеркнул важность укрепления материально-технической базы организаций здравоохранения для обеспечения сельских жителей качественной и доступной медицинской помощью.
«Обеспечение сельских жителей качественной медицинской помощью – одна из наших главных задач. Особенно важно, чтобы врачи могли своевременно прибывать на вызовы в населённые пункты, расположенные вдали от районного центра. Передаваемые сегодня санитарные автомобили облегчат работу медицинских работников и позволят оперативно оказывать необходимую помощь населению. Аягозский район – один из самых густонаселённых в нашем регионе. Здесь проживает около 65 тысяч человек. Именно поэтому сегодня мы передаём пять новых медицинских автомобилей. Кроме того, район получит ещё пять автомобилей из числа действующего автопарка. В прошлом году в районе также были введены в эксплуатацию семь амбулаторных пунктов. Всё это – часть системной работы, проводимой в соответствии с поручениями Главы государства и направленной на повышение качества жизни населения и увеличение её продолжительности. Поздравляю с получением новых медицинских автомобилей! Самое главное, чтобы они служили на благо людей», – отметил Берік Уәли.
Пять санитарных автомобилей, находящихся на балансе Аягозской многопрофильной центральной районной больницы, распределены между сельскими врачебными амбулаториями. Из них три автомобиля марки «Газель NEXT» (ГАЗ1R23) и два JAC Sunray – санитарные автомобили категории А.
Пять врачебных амбулаторий, получивших новый транспорт, обслуживают в общей сложности 4 646 жителей. В частности, в селе Тарбагатай проживают 959 человек, Сарыарка – 556, Косагаш – 416, Бидайык – 546 и Мамырсу – 2 169 человек.
Стоит отметить, что в Аягозском районе ведётся системная работа по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. В прошлом году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Аягозской многопрофильной центральной районной больнице было введено в эксплуатацию новое реанимационное отделение на 10 коек. Кроме того, в больнице открылось отделение магнитно-резонансной томографии (МРТ). Новый диагностический комплекс позволяет проходить высокоточные обследования не только жителям Аягозского района, но и населению Жарминского, Урджарского районов и района Мақаншы.